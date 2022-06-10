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10/06/2022 14:54

【大國博弈】央視：中美防長會談今天下午舉行

　　《經濟通通訊社１０日專訊》第１９屆香格里拉對話會將於今晚７點在新加坡開幕。本次參
會人員來自全球４２個國家。中國國務委員兼國防部長魏鳳和、美國國防部長奧斯汀等都將參會
並進行發言。據《央視》報道，魏鳳和今天下午將與奧斯汀舉行會談，這也是奧斯汀就任後中美
防長首次會面。
　　美國高層官員日前亦表示，將出席「香格里拉對話」的美國國防部長奧斯汀，預計會與魏鳳
和面對面會晤，聚焦討論管控競爭。（ｗｌ）

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