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10/06/2022 17:10

【數據解讀】澳新：５月居民中長貸僅增千億，經濟復甦仍存阻力

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人行今日公布的５月信貸數據普遍大超預期。５月末，廣義貨
幣（Ｍ２）餘額２５２﹒７萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒１％，增速分別比上月末
和上年同期高０﹒６個和２﹒８個百分點，顯著高於市場預期的增１０﹒４％。５月份，人民幣
貸款增加１﹒８９萬億元，同比多增３９２０億元，環比更多增１﹒２４萬億元或逾１﹒９倍，
亦顯著多於市場預期的增１﹒３萬億元。社融方面，５月社會融資規模增量為２﹒７９萬億元，
比上年同期多８３９９億元，環比４月多增１﹒８８萬億元或２﹒０７倍，亦顯著多於市場預期
的增２﹒０１５萬億元。
　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，５月貸款增長並不像看上去那麼穩固。在１﹒８９萬
億元新增貸款中，有７１２９億元的票據融資，為歷史最高；居民中長貸僅增加千億元，顯示房
地產業還未觸底；逾萬億政府債券發行支撐了５月數據，但私人信貸需求仍然疲弱，這一趨勢可
能在６月份繼續。
　　簡而言之，在人行近期努力下，信貸增長已經穩定下來，然而疲軟的信貸需求表明，中國經
濟復甦道路仍存阻力。（ｗｌ）

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