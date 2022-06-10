【數據解讀】興業證券：基建發力撬動企業中長貸，信貸結構仍不佳

《經濟通通訊社１０日專訊》人行今日公布的５月信貸數據普遍大超預期。５月末，廣義貨

幣（Ｍ２）餘額２５２﹒７萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒１％，增速分別比上月末

和上年同期高０﹒６個和２﹒８個百分點，顯著高於市場預期的增１０﹒４％。５月份，人民幣

貸款增加１﹒８９萬億元，同比多增３９２０億元，環比更多增１﹒２４萬億元或逾１﹒９倍，

亦顯著多於市場預期的增１﹒３萬億元。社融方面，５月社會融資規模增量為２﹒７９萬億元，

比上年同期多８３９９億元，環比４月多增１﹒８８萬億元或２﹒０７倍，亦顯著多於市場預期

的增２﹒０１５萬億元。

興業證券固收分析師羅雨濃認為，結構上看，信貸多增的部分主要是企業短貸和票據，以及

政府債券發行。因此還是老樣子，總量看似不錯，但結構不佳。居民貸款儘管有所改善，但融資

需求仍然較弱，企業中長貸改善速度比居民部門好，可能來自基建項目發力對信貸的撬動。如果

市場主體的悲觀預期還沒有扭轉，融資需求也無法看到內生性的修復，債市仍處於做多窗口期，

流動性寬鬆是做多債市的核心支撐。

羅雨濃強調，貨幣政策維持寬鬆的確定性較強，總量和結構政策都有進一步發力的空間。

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