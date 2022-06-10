【聚焦數據】內地５月ＰＰＩ同比漲幅續回落至６﹒４％，符預期

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２２年５月份，全國工業生產者出廠價

格（ＰＰＩ）同比上漲６﹒４％，漲幅較４月回落１﹒６個百分點，創２０２１年３月以來１４

個月新低，符合市場預期。當月環比上漲０﹒１％；工業生產者購進價格同比上漲９﹒１％，環

比上漲０﹒５％。

１－５月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲８﹒１％，工業生產者購進價格上漲

１０﹒８％。（ｗｌ）

