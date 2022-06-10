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即市新聞

10/06/2022 11:05

【數據解讀】分析料內地全年ＣＰＩ維持低位，為幣策寬鬆提供基礎

　　《經濟通通訊社１０日專訊》得益於５月疫情形勢的相對好轉以及市場供應的充足，內地５
月ＣＰＩ同比漲幅與上月持平，環比下降，而穩鏈保鏈的舉措亦讓曾經居高不下的ＰＰＩ漲幅大
幅回落。國家統計局數據顯示，５月ＣＰＩ同比上漲２﹒１％，漲幅持平於４月，略低於市場預
期的漲２﹒２％；ＰＰＩ同比上漲６﹒４％，漲幅較４月回落１﹒６個百分點，創２０２１年３
月以來１４個月新低，符合市場預期。分析認為，總體來看，內地ＣＰＩ水平全年料總體維持低
位，這為貨幣政策的進一步寬鬆提供了較好的基礎。
　　上海證券宏觀分析師胡月曉指出，ＣＰＩ整體放緩下行趨勢不變。考慮到通脹是影響中國利
率的主要因素，因此預計年內利率下行有可期。但考慮到外圍環境影響，通脹輸入壓力仍在。
　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威則指，商品價格的上漲與疲軟的旅遊和娛樂等
服務價格相抵消。鑒於國內需求疲軟，ＰＰＩ對ＣＰＩ的傳導效果不明顯。由於ＰＰＩ同比增速
已處於下降趨勢，通脹不太可能成為政策進一步放鬆的制約。他預計，中國政府將在未來幾個月
推出更多的刺激措施，包括降息。（ｗｌ）

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