  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2022 11:41

【數據解讀】核心通脹維持近一年低位，內需偏弱有待疫後經濟重啟

　　《經濟通通訊社１０日專訊》得益於５月疫情形勢的相對好轉以及市場供應的充足，內地５
月ＣＰＩ同比漲幅與上月持平，環比下降，而穩鏈保鏈的舉措亦讓曾經居高不下的ＰＰＩ漲幅大
幅回落。國家統計局數據顯示，５月ＣＰＩ同比上漲２﹒１％，漲幅持平於４月，略低於市場預
期的漲２﹒２％；ＰＰＩ同比上漲６﹒４％，漲幅較４月回落１﹒６個百分點，創２０２１年３
月以來１４個月新低，符合市場預期。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，從ＣＰＩ、ＰＰＩ同比走勢看，國內消費者物
價保持溫和，短期干擾因素逐步淡出，物價回歸正常，但核心物價維持低位，內需動能有待加強
；從ＰＰＩ同比看，國內工業部門通脹壓力有所逐步緩解，但能源與原材料投入價格繼續維持高
位，部分中下游企業經營仍面臨壓力。
　　民生銀行研究院高級研究員應習文認為，當前社會整體需求依然不足，５月核心通脹同比上
漲０﹒９％，依然是近一年來的低位，環比增速持平，也弱於４月的環比上漲。社會整體需求偏
弱的主要原因是在疫情影響下，就業壓力、居民收入預期下降與家庭資產負債表受損，這仍需要
等待實體經濟在疫情後的經濟重啟。

＊ＣＰＩ同比增速有望溫和抬升，ＰＰＩ延續回落＊

　　周茂華預計，ＣＰＩ同比有望延續溫和抬升走勢。主要是短期散發疫情影響減弱，需求回暖
；豬肉價格回升，加之能源等維持高位運行，有望帶動ＣＰＩ同比逐步走高。但國內物價穩定基
礎堅實。主要是國內糧食連年豐收，豬肉價格處於恢復階段，果蔬等農產品季節性供給增加，工
業生產基礎好、產能充足；國內政策支持內需恢復同時，注重增加有效供給，尤其注重民生必需
品的供應保障。
　　ＰＰＩ同比則將延續回落態勢。主要是發達經濟體政策轉向削弱商品金融屬性，加之全球需
求放緩將有助於抵消地緣衝突等因素對商品供給衝擊；近期由於國內疫情逐步受控，刺激內需政
策發力，有望帶動商品需求回暖，但從全球需求趨勢和全球政策轉向看，全球商品需求前景趨緩
，能源等商品價格短期波動不改趨勢回落態勢。（ｗｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告10/06/2022
【大行炒D乜】舜宇公布出貨量　大行點評價？click入嚟睇下
人氣文章中國故事10/06/2022
【上海特寫】上海復常　核酸掃碼成日常
人氣文章開市Good Morning10/06/2022
溫鋼城：螞蟻仍有望上市惟估值不復從前　阿里跌至100元可撈貨短炒
人氣文章財經熱話10/06/2022
【虛幣世界】市場靜候美國CPI指數，加密貨幣普遍平穩
人氣文章香港要聞09/06/2022
《強積金》立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案　料3年後落實
人氣文章財經熱話09/06/2022
比亞迪將向Tesla供電池兼調高A股回購價　可趁股價回氣吸納？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金