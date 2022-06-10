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10/06/2022 15:17

【數據解讀】植信：ＰＰＩ翹尾因素消退，與ＣＰＩ剪刀差迅速收窄

　　《經濟通通訊社１０日專訊》得益於５月疫情形勢的相對好轉以及市場供應的充足，內地５
月ＣＰＩ同比漲幅與上月持平，環比下降，而穩鏈保鏈的舉措亦讓曾經居高不下的ＰＰＩ漲幅大
幅回落。植信投資研究院秘書長鄧志超表示，５月ＰＰＩ與ＣＰＩ剪刀差迅速由４月的５﹒９％
收窄為５月的４﹒３％。他分析，豬肉價格開始回升，５月豬肉價格同比下降２１﹒１％，降幅
比上月收窄１２﹒２個百分點。但環比回升５﹒２％，築底回升態勢明顯。與此同時，５月
ＰＰＩ的翹尾因素由４月的５﹒９％大幅下降到４﹒１％，新漲價因素由２﹒１％上升為
２﹒３％，可見翹尾因素影響大幅消退也是ＰＰＩ下行的原因。
　　展望６月物價運行，鄧志超預測，６月ＣＰＩ同比可能繼續持平或小幅下降。ＰＰＩ受翹尾
因素影響減弱，繼續維持下行趨勢，但降幅縮小。總體來看，６月ＰＰＩ與ＣＰＩ物價剪刀差可
能進一步收窄。
　　國家統計局數據顯示，５月ＣＰＩ同比上漲２﹒１％，漲幅持平於４月，略低於市場預期的
漲２﹒２％；ＰＰＩ同比上漲６﹒４％，漲幅較４月回落１﹒６個百分點，創２０２１年３月以
來１４個月新低，符合市場預期。（ｗｌ）

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