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10/06/2022 16:09

【聚焦數據】內地５月新增人幣貸款１﹒８９萬億，大幅多於預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，今年５月份，人民幣貸款增加１﹒８９萬億元（
人民幣．下同），同比多增３９２０億元，環比更多增１﹒２４萬億元或逾１﹒９倍，亦顯著多
於市場預期的增１﹒３萬億元。５月份外幣貸款減少１１６億美元，同比多減２５５億美元。
　　分部門看，住戶貸款增加２８８８億元，同比少增３３４４億元，其中，短期貸款增加
１８４０億元，中長期貸款增加１０４７億元；企（事）業單位貸款增加１﹒５３萬億元，同比
多增７２９１億元，其中，短期貸款增加２６４２億元，中長期貸款增加５５５１億元，票據融
資增加７１２９億元；非銀行業金融機構貸款增加４６１億元，同比少增１６３億元。
　　５月末，本外幣貸款餘額２０９﹒６１萬億元，同比增長１０﹒７％。人民幣貸款餘額
２０３﹒５４萬億元，同比增長１１％，增速比上月末高０﹒１個百分點，比上年同期低１﹒２
個百分點。今年前５個月，人民幣貸款累計增加１０﹒８７萬億元，同比多增２３２６億元。
　　５月末，外幣貸款餘額９０９９億美元，同比下降２﹒９％。
　　
＊５月末外幣存款同比降２﹒９％＊

　　存款方面，５月份人民幣存款增加３﹒０４萬億元，同比多增４７５０億元。其中，住戶存
款增加７３９３億元，非金融企業存款增加１﹒１萬億元，財政性存款增加５５９２億元，非銀
行業金融機構存款增加２５６８億元。５月份外幣存款減少１３０億美元，同比多減２２４億美
元。
　　５月末，本外幣存款餘額２５２﹒７８萬億元，同比增長１０﹒３％。人民幣存款餘額
２４６﹒２２萬億元，同比增長１０﹒５％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒１個和１﹒６
個百分點。今年前５個月，人民幣存款累計增加１３﹒９９萬億元，同比多增３﹒８萬億元。
　　５月末，外幣存款餘額９８４５億美元，同比下降２﹒９％。（ｗｌ）

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