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10/06/2022 16:09

【聚焦數據】人行：５月底社融存量３２９萬億，同比增１０﹒５％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，截至２０２２年５月底，社會融資規模存量為
３２９﹒１９萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒５％。
　　其中，對實體經濟發放的貸款餘額為２０２﹒０３萬億元，同比增長１０﹒９％；對實體經
濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒３４萬億元，同比增長５﹒６％；委托貸款餘額為
１０﹒９２萬億元，同比下降０﹒５％；信托貸款餘額為４﹒０５萬億元，同比下降２９﹒４％
；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒７２萬億元，同比下降２２﹒７％；企業債券餘額為
３１﹒２９萬億元，同比增長１０﹒７％；政府債券餘額為５６﹒１萬億元，同比增長
１７﹒５％；非金融企業境內股票餘額為９﹒９１萬億元，同比增長１４﹒５％。
　　從結構看，５月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒４％
，同比高０﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒７％，同比持平
；委托貸款餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒４個百分點；信托貸款餘額佔比１﹒２％，同比低
０﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比低０﹒４個百分點；企業債券
餘額佔比９﹒５％，同比持平；政府債券餘額佔比１７％，同比高１個百分點；非金融企業境內
股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｃａ）

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