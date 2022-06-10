【企業盈警】寶光實業料全年綜合應佔虧損收窄至不少於９０００萬

《經濟通通訊社１０日專訊》寶光實業（０００８４）公布，集團預期截至２０２２年３月

３１日止年度公司權益持有人將錄得綜合應佔虧損不少於９０００萬元，較去年的１﹒６１億元

有所收窄。

主要由於出售一間附屬公司之收益；香港財務報告準則第１６號租賃的會計影響；使用權資

產減值；重新估值投資物業及租賃土地及樓宇而產生減值虧損；慢流手錶機芯的存貨撥備開支；

以及無形資產減值。（ｃｗ）

