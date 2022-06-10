【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１億人幣，買中海油沽騰訊

《經濟通通訊社１０日專訊》昨日（９日）恒指高開１０６點，報２２１２１點。最高升

１２８點報２２１４２點，最低跌２７６點報２１７３７點。恒指收報２１８６９點，跌１４５

點或０﹒６６％。

按額度計算，北水全日淨流入２０﹒１億元人民幣，減少３﹒２％。北水淨買入最多的個股

依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、協鑫科技（０３８００）；淨賣出

最多的依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、比亞迪股份（０１２１１）

。

主板成交１６３７﹒０３億元減少１１％。其中港股通成交３３１﹒３億元，佔總成交

２０﹒２％。



＊摩通料油價或見１５０美元＊



國際油價一路狂飆，紐約期油截至上周已連升第６周，布蘭特期油則連升第３周，昨日受美

國汽油庫存下降刺激，紐油布油雙雙再漲逾２％創３個月高。近日油價確有多個利好因素支持，

包括歐盟制裁俄油及上海解封，市場預期需求上升，同時石油輸出國組織與盟友（ＯＰＥＣ＋）

雖提高增產目標，但市場質疑其擴產能力，近日亦有大行調高油價預測，摩通預估或升至１５０

美元。

中國海洋石油升２﹒１５％報１１﹒４２元，北水淨買入１０﹒９億元；美團跌３﹒０７％

報２０１﹒８元，北水淨買入３﹒１億元；協鑫科技升０﹒９６％報３﹒１６元，北水淨買入

２﹒３億元。

騰訊控股升０﹒８７％報３９４﹒８元，北水淨賣出８﹒６億元；藥明生物升１﹒７９％報

７１﹒１元，北水淨賣出３﹒４億元；比亞迪股份跌０﹒６６％報３００元，北水淨賣出２﹒６

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） １０﹒９１

美團 （０３６９０） ３﹒０８

協鑫科技 （０３８００） ２﹒３２

小米集團 （０１８１０） １﹒９７

理想汽車 （０２０１５） １﹒５６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －８﹒６０

藥明生物 （０２２６９） －３﹒４２

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒６１

快手 （０１０２４） －０﹒８１

建設銀行 （００９３９） －０﹒４０

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