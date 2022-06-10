《日入而息》內地信貸數據數據超預期，立會通過政府架構重組撥款

《今天重點》

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立法會財委會通過政府架構重組人事編制撥款

政府刊憲將猴痘納入須呈報傳染病，以加強監測能力

《傳真社》即日起停止運作，員工將按既定程序遣散

本港新增６７２宗確診，５９宗屬輸入個案；學校呈報陽性個案有１０６宗，涉及９３間學校

中原ＣＣＬ按周回升０﹒８６％，新界西樓價單周反彈

內地５月新增人幣貸款１﹒８９萬億，大幅多於預期；內地５月社會融資規模增量２﹒７９萬億

，遠超預期；人行表示５月底社融存量３２９萬億，同比增１０﹒５％；內地５月Ｍ２同比增１

１﹒１％，顯著高於預期

內地５月ＣＰＩ同比漲幅持平於２﹒１％，略低預期；內地５月ＰＰＩ同比漲幅續回落至６﹒４

％，符預期

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《即日市況》

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恒指全日低收６２點報２１８０６，科指高收７６點報４８２６

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《深滬股市》

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滬綜指收升１﹒４％，ＣＰＩ與ＰＰＩ剪刀差大幅收窄

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《美元匯價》

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關注歐元１﹒０５８０╱１﹒０６００支持

歐元最新報１﹒０６０２╱０６，日圓最新報１３３﹒７９╱８０

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《公司資訊》

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利華控股（０１３４６）有信心「每三年翻一翻」目標於明年達成

中智全球（０６８１９）更改全球發售所得款項淨額用途

雲音樂（０９８９９）重獲南韓ＳＭ娛樂公司旗下版權

新世界（０００１７）發行全球首筆社會責任及綠色雙重債券，涉７億美元

實德環球（００４８７）續經營博彩業務，料６月澳門賭收按月回升一至兩成

宏利推全球影響力議程，調查反映作ＥＳＧ承諾的必要性

騰訊、網易、米哈游續列５月全球手遊發行商收入排行榜前三

盛業（０６０６９）出售應收帳款，料錄收益３４０萬元人民幣

Ｒｉｍｂａｃｏ（０１９５３）成立公司探索大灣區物業及建築業務

晨訊科技（２０００）５月收入按月增逾７０％至４３２０萬元人民幣

信義玻璃（００８６８）獲１３﹒５億元與可持續發展表現掛勾銀團貸款

社交平台Ｓｏｕｌ撤回赴美上市申請，騰訊為最大外部股東

蓮和醫療（００９２８）終止收購Ｅａｒｎ Ｗｅａｌｔｈ全部股權之諒解備忘錄

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《國企紅籌》

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五礦資源（０１２０８）旗下秘魯礦山重啟，公司今日下午復牌

新天綠能（００９５６）５月完成發電量按年跌７﹒８４％

中國飛機租賃（０１８４８）向渣打附屬公司出售兩架空中巴士飛機；就附屬向農行附屬出售一

架飛機訂立安排協議

富力地產（０２７７７）５月總銷售收入跌６７％至４０﹒８億元人民幣

威勝控股（０３３９３）中標兩份南方電網合同，共涉２﹒２億元

中國人保（０１３３９）首５個月原保險保費收入升１３％至３１７９﹒８億元人民幣

中國財險（０２３２８）首５個月原保險保費收入升１０％至２２２７﹒８６億元人民幣

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《神州民企》

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新城發展（０１０３０）已悉數償還２０２２年優先票據

新力（０２１０３）首５個月合同銷售金額跌９７％至約１５億元元人民幣

世茂集團（００８１３）首５個月合約銷售總額跌７２％至３４２﹒６億元人民幣

美的置業（０３９９０）首５個月合同銷售金額跌５４％至３１９﹒２億元人民幣

龍湖（００９６０）５月合同銷售按年跌６９﹒３％至９０﹒６億元人民幣

億達中國（０３６３９）５月合約銷售按年跌３８％至２﹒３６億元人民幣

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《中國要聞》

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內地５月ＰＰＩ同比漲幅續回落至６﹒４％，符預期

內地５月ＣＰＩ同比漲幅持平於２﹒１％，略低預期

統計局表示保障重點產業供應鏈，５月ＰＰＩ同環比回落；５月ＣＰＩ環比轉降，消費市場供應

總體充足

安徽省政府與中國聯通簽署戰略合作協議

中儲糧啟動儲備糧輪換收購，收購均價高於最低收購價

上海對急需出國商務人士將加快辦理出入境證件

據報特斯拉中國取消原定６月舉行的三場招聘活動；特斯拉上海工廠將結束閉環管理，員工今日

終於能回家

市監總局表示依法查處哄抬價格等價格違法行為

核心通脹維持近一年低位，內需偏弱有待疫後經濟重啟

國稅總局表示新增退稅減稅降費及緩稅緩費累超２萬億元

廣州數據交易有限公司成立，廣州交易集團廣電運通出資

杭州臨平火災致４人死亡，涉事企業責任人被警方控制

分析料內地全年ＣＰＩ維持低位，為幣策寬鬆提供基礎

肖建華旗下天安財險洽售底價２１億，現仍資不抵債

傳裁員二成，自如：正常優化調整，經營穩健

電競主播「帝師」偷逃稅遭罰逾千一萬，抖音帳號被封

人行續百億逆回購利率持平，本周完全對沖到期量

石建賓稱在滬芯片企業今年可完成預定目標

明天系創辦人肖建華失蹤５年後據報最快本月上海受審

銀保監表示國有銀行確保全年新增小微企業貸１﹒６萬億

胡春華稱金磚國家應共同努力維護多邊貿易體制

易居克而瑞表示６－７月國內房企到期債券１７５５億元

上海進博會１１月線下舉辦，商務部表示簽約面積已超七成

中國足協拒賠前女足教練，料國家隊下周起遭全面禁賽

鋁錠重複質押融資爆雷，上期所本周鋁庫存減九千多噸

內地５月社會融資規模增量２﹒７９萬億，遠超預期

內地５月新增人幣貸款１﹒８９萬億，大幅多於預期

人行表示５月底社融存量３２９萬億，同比增１０﹒５％

中國去年新增城鎮人口創２６年新低，樓市失人口紅利

內地５月Ｍ２同比增１１﹒１％，顯著高於預期

民生證券董事長、中證監山東證監局原局長馮鶴年被查

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒９７％，報１６４６０﹒１２點

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《其他消息》

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《傳真社》即日起停止運作，員工將按既定程序遣散

林鄭稱香港必須對全球重新開放，以保持金融中心地位

楊森、單仲偕及戴耀廷被撤銷勳銜

立法會財委會通過政府架構重組人事編制撥款

政府委任林欣琪為保險事務上訴審裁處主席，任期三年

政府就沙中線鐵路修訂方案刊憲，建行人天橋連接北帝街與宋皇臺站

教育局擬於小西灣興建幼稚園教育中心，造價料為４﹒６６億元

金管局或將於１１月組織高級別投資峰會

韋志成再獲委任為市建局行政總監，任期三年

證監會建議修訂《證券及期貨條例》以加強執法

鄭恩賜獲委任為積金局行政總監，任期三年

賀一誠赴穗晤廣東省領導，就深化粵澳合作等交流意見

被美國運通入稟追卡數，梁唐青儀稱已還清款項

羅致光稱社會普支持取消對沖，為討論失業保障提供空間

必嘉坊．曦匯首批推６８伙，折實入場費約４６７萬元

經絡表示近日有銀行按揭現金回贈創逾２年半高；５月新批出按保金額創紀錄新高

深股通額度全日用６１億元，外資創年內最長淨流入紀錄；滬股通額度全日用１２１億元，外資

大幅流入１１６億元

ＭｏｎｅｙＨｅｒｏ報告：銀行證券行股票戶口佣金相差可逾３５倍

「金磚四國」之父：日圓倘續貶，恐致金融危機

中環雲咸街槍擊案警方暫時拘捕４人，涉幫派鬥爭

駿隆表示５月強積金平均回報０﹒５％，人均賺１１６８元

中原ＣＣＬ按周回升０﹒８６％，新界西樓價單周反彈

市建局西營盤崇慶里發展項目招標，下月１１日截標

研究指銀行券商港股佣金相差可達２５倍，宜集中存倉

城巴表示本港首輛雙層電能巴士本月１９日投入服務

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《大國博弈》

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國際勞工組織擬成立使團，調查中國在新疆勞工政策

央視表示中美防長會談今天下午舉行

柬埔寨擴建海軍基地傳供中國專用，美國斥極缺透明度

美大使表示中美關係跌至１９７２年尼克遜訪華以來最差

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《新冠肺炎》

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本港新增６７２宗確診，５９宗屬輸入個案

政府刊憲將猴痘納入須呈報傳染病，以加強監測能力

學校呈報陽性個案有１０６宗，涉及９３間學校

上海昨增新冠陽性感染者１１例，社會面感染佔６例

上海浦東、黃浦等七個區周末實施核酸大篩查

世衛指疫情源頭仍然不明，缺乏中國數據溯源難有定論

全國昨日新增本土陽性降至７３宗，北京現酒吧群組

北京新增本土感染者２１例，酒吧疫情複雜傳播風險大

台灣新增６﹒８萬宗本土確診，再多２１３死再創新高

標普表示地方政府難應付清零代價，赤字佔收入高至兩成

警拘３人涉呈報虛假快測陽性結果

鍾南山稱防疫層層加碼不可取，用不同疫苗可提高免疫

關日華稱患者免疫力較低或現二次感染

陳肇始：過去一周疫情出現變化，會繼續密切監察

據報一所學校部分學生在酒店隔離一周，以歡迎七一來訪貴賓

立法會議員陳祖恒快測陽性，與家人正接受居家檢疫

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