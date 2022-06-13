《真知灼見－溫灼培》日圓５﹒８港元吸納短炒值博嗎？

《真知灼見》日本央行本周五（１７日） 將議息。按過去慣例，日本央行每次議息會議，

確實並沒有甚麼值得關注的地方，因為通常結果都是維持所有貨幣政策不變，但今次或有所例外

。

上周一（６日） 出現了一段小插曲，日本央行行長黑田東彥在一公開場合稱，「日本家庭

對漲價容忍度正在增加」，此話一出隨即引來民眾罵聲，使黑田也急忙要道歉。事件反映在物價

高漲下，日本民眾所承受壓力甚大。由於７月１０日日本參議院將要舉行選舉，為爭選票，不排

除執政黨會著手打壓通脹以平息民憤。確實，現時推高全球通脹的罪魁禍首是高企的油價及糧價

，而這些都不是日本政府可以控制。至於日本財金官員唯一能做到，便只有透過推升日圓遏抑進

口通脹。從現在到７月１０日的日本參議院選舉，日本央行便只有周五的例行議息會；現時關注

日央行會否把握今次機會略把現今極度寬鬆的貨幣政策收緊，使日圓匯價上升壓低通脹，平息民

憤以幫助日本執政黨選舉。



＊日央行可以怎樣收緊呢？＊



加息對日央行而言是接近沒可能；除了因為日本經濟差，日本政府擁天文數字債務，佔其

ＧＤＰ比率達２００％以上，稍作加息相信日本政府在利息支付上也會倍感吃力。所以，日央行

最有機會做的，，相信是把其１０年債券孳息率於零水平的上下波幅範圍，由現時＋╱－

０﹒２５％略為擴大，從而容許１０年債息可有多一點上升空間。



＊日圓後向將取決於日央行行動＊



但在此必須強調，假若到周五日本央行甚麼行動也沒有，可想象日圓邁向１４０兌１美元的

機會將甚高。相反，如日央行稍作收緊，由於技術上日圓匯價已嚴重超賣，加上過去不少投資者

用了日圓作攜帶交易，而從芝加哥期貨市場所見，日圓的淨空倉合約張數達九萬多張的極端之數

。所以只要日圓稍作回升，提防會觸發大量期貨冚倉盤湧現，從而加快日圓匯價走強邁向１３０

兌１美元。所以，對於本周的日央行議息會，大家務須留意。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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