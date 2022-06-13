《牛熊志選－陳其志》資金看好中移（００９４１）

《牛熊志選》恒指上周曾上試１００天線約２２１００點附近，惟遇到阻力回落，上周五

（１０日）回試１０天平均線約２１４００點水平後現支持，後市或先於２２０００點關口附近

爭持整固。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（９日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約

１﹒８６億港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約２﹒０４億港元資金淨流

入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價２１１００

點至２１，３９９點之間，累計相當約１５９０張期指合約；熊證街貨主要在收回價２２４００

點至２２６９９點之間累計了相當約１，６２６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至２３﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒７個波幅點至２６﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒２個波幅點至２５﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至

２７﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至３７﹒５％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至３１﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒８個波幅點至３６﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

１８﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至２７﹒２％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至１７﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒３個波幅點至３４﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

２６﹒２％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，中移動（００９４１）的相關認購證及牛證合共

錄得約３１０５萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍

的中移動認購證為行使價約５３元至５５元附近的中期價外條款，實際槓桿約８﹒８倍至

１０﹒７倍；另外，匯控相關認購證及牛證期內錄得約１３１０﹒０萬元資金淨流入部署，資金

留意行使價５４元至５８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約９﹒１倍至１１﹒６倍。

至於看淡資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約４，

１２７﹒０萬元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１４９元至

１７５元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒４倍至４﹒２倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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