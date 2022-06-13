《運籌帷幄－梁業豪》港股中期形勢現屬大好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。現時投資者最憂慮的，相信是美國通脹加劇、美息持續上升

和出現滯漲的可能性。近日美股的下跌動力很大，港股於挑戰前升浪頂阻力之際，好友自然未敢

強攻。估計大市會於近期升浪高位前進行整固，而回跌幅度將視乎美股再跌的勢頭而定。若美股

的跌勢放緩，港股是有條件於完成整固後，升抵前升浪頂附近的。

但若美股的跌勢加劇，港股將須跌回略低的水平。然而，只要能夠守穩於一些重要關口之上

，中期反覆回升的局勢不變。此外，內地股市近期的大強勢有助港股繼續跑贏美股。事實上，筆

者近來一直看好的科技股在帶動大市反覆回揚，呈現強勁的上升動力。客觀而言，圖表形勢顯示

港股的中期形勢大好，我們應將可能出現的回跌市況視為健康的短期調整。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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