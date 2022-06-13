《一周攻略－周進略》有別海嘯後經驗，聯儲暫以緊為先

《一周攻略》美國最新的通脹數據，某程度上，為近日的爭議下了定論，就是無論外界憧憬

如何，似乎通脹仍未見頂，而估計美聯儲很快鳴金收兵的想法，大抵已經落空，又回復到加息半

厘是起碼，四分三厘亦不能排除。

是的，投資者一廂情願，希望從各種數據的蛛絲馬跡，看出一點衰退的端倪，有可能逼使局

方投鼠忌器，不敢太用力的遏止通脹，可是，眼前數據卻令大家不得不重新面對現實，相信在一

段短時間內，局方是被逼寧緊莫鬆，有別於過去十多年的寧鬆莫緊。



＊美通脹率高企，僅上世紀可比＊



當然，這跟大家已經習慣多年的思考模式，可以說是大有出入。首先，以往在金融市場的危

機中，作為最終為大家提供融資頭寸流動資金的，央行可以說是責無旁貸，但目前卻遠未到達這

一步。

畢竟，綜觀經濟數據，就業數據和經濟增長都不錯，而物價升勢卻未有停下來的跡象，如此

一來，難免有所謂過熱之慮，尤其目前通脹率在過去幾十年的高位，對比之下，只有上世紀７０

年代和８０年代有可供比擬的時候。



＊幣策定物價，屬央行天職＊



由此觀之，局方在物價穩定的天職下，自然不得不收緊貨幣政策，包括常規性和針對周期的

，例如加息，以至之前由金融海嘯遺留下來的非常規手段，包括量寬等，要開始大加退市縮表等

。

事實上，局方兩大政策任務，一是物價穩定，二是充分就業，以目標工具而論，前者是重中

之重，亦是作為央行最合理的工作目標，因為貨幣政策本來就是它們的功能。



＊長遠增長非單憑幣策可成＊



相比之下，充分就業本身，從來不是單獨於整體通盤考慮的，尤其是考慮到金融市場和銀行

體系的穩定，才有此一著。再者，單純以工具而言，亦不擔保局方的貨幣政策工具，無論是常規

或非常規的，可以單方面決定充分就業，尤其是長遠的經濟增長，更多是出於人口增加╱技術提

升╱人力資本累積等，而不是周期性的加減息。

正因如此，既然有最合乎本身目標手段的物價穩定任務，而大環境亦不用太擔心充分就業，

如今大家若要主觀願望想像局方快速收回成命，恐怕是偏離事實太遠的了。



＊多年領漲股，今日重災區＊



果如是，考慮６月份餘下日子，全球市場的資產價格受壓情況，未有急速改善的條件，反而

是整個上半年，應以較為克制的保守態度作結。

如此一來，投資者的部署當然反映其中，美股近幾星期的走勢，包括以往領風騷多時的美股

科技股，甚至是一眾曾經令投資者如痴如醉的細價股，又或者主題推陳出新的加密貨幣等，都是

重災區。



＊博反彈只宜小注，大趨勢仍是鬆綁＊



可惜的是，覆巢之下無完卵，新經濟不濟，不等於舊經濟可恃，只是前者太差勁，後者在相

對價值的層面上，略為看高一線，但絕對價值上，可能一樣是跌多升少，輸多贏少。君不見一眾

以往令保守投資者放心的所謂防守股，包括公用板塊或房託等相對穩定高息股，暫時看來，表現

亦乏善可陳，說明了利率持續加速向上，資產估值打折的基本原理。

總的來說，本欄維持之前的想法，短期縱有反彈，但改善不了上述的格局，則投資者只能以

較小注碼投入，嘗試所謂博反彈，但整體而言要有兩手準備，不能以單邊升市視之，反而是每有

反彈，又有更多投資者想把握機會鬆綁止損，似乎仍是大勢所趨。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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