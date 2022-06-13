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13/06/2022 09:09

《套期保值－蕭猷華》聯儲局政策頻失誤，美國經濟前景堪憂

　　《套期保值》美國５月消費物價指數ＣＰＩ再創４０年新高，按年升８﹒６％，高於前值的
８﹒３％；按月ＣＰＩ升１﹒０％，大幅高於前值的０﹒３％，美國十年國債收益率升至
３﹒１５％，債息反映本周、７月和９月分別加息０﹒５％。美國通脹失控，始於２０２１年３
月，當時歐美疫情好轉，開始解封，遏抑的需求被激發；但同時間，地球另一邊，疫情仍然嚴峻
，導致供應鍊斷裂，美國財金官員未有及時調整政策，聯儲局主席鮑威爾更加一直說通脹只是「
暫時性」，貨幣政策猶豫不決，導致通脹一發不可收拾，到最近，鮑威爾和財長耶倫才終於承認
判斷失誤。

　　除了貨幣政策失誤之外，俄烏戰事令美國也付出沉重代價。首先，２月２４日俄烏開戰以來
，國際油價升了超過３０％。期間，美國源源不絕供應烏克蘭武器、北約推波助瀾、歐美金融制
裁、將俄國剔出ＳＷＩＦＴ系統、禁運俄油，截斷俄羅斯收入，打沉普京政府。但是，拜登未擊
潰俄羅斯之前，卻被高油價拖垮經濟，拜登政府本來以為釋放戰略石油儲備、施壓ＯＰＥＣ＋增
產，可以壓低油價，可惜事與願違。

　　此外，美國平均汽油價格升至每加侖５美元，歐洲天然氣價較去年貴了１０倍，導致歐美通
脹失控。諷刺的是，俄烏戰事以來，俄羅斯賣油反而越賺越多，過去兩個月，印度從俄羅斯大量
入口原油，用低於國際油價３０％的價錢買入，印度很大程度上，已經填補了歐洲買家禁俄油的
份額。俄羅斯有了印度這個大客戶，預期今年靠石油和天然氣出口，可獲利約３０００億美元，
較上年同期增加２０％。

　　美國官員見形勢不對，開始著急了，不但未能打擊俄羅斯收入，更給印度大賺一筆，因很多
印度煉油商低價買入俄油，提煉成品油後，再高價轉售。目前，美國未有實施二級制裁，禁止印
度購買俄油，美國國務院能源部高級顧問上周四（９日）向印度呼籲「不要做得太過分」。

　　拜登政府決心要打沉普京，油價難下，美國ＣＰＩ又創新高，美股上周五（１０日）大幅下
挫。港股方面，恒指錯失了兩次衝破２２０００點阻力，即１００天線，短期面對多重好壞因素
影響，包括負面的有美國加息、縮表；正面的有內地穩增長政策和監管整改緩和，但利好消息正
逐步消化中，往後還要看內地經濟的具體結果。

　　與此同時，美國５月通脹數據破頂，相信拜登會加快落實降低關稅，對股市或只會短暫利好
，何解？即使美國降低入口關稅，消費者能否全數受惠，仍有待觀察，因為美國入口商、製造商
承擔了高成本一段長時間，儘管入口產品便宜了，但未必代表製造商會向消費者全數或大幅降價


　　總括而言，現屆美國政府的政策頻失誤，傷害美國以至全球經濟，除非美國加息「預期」轉
彎，否則在流動性收緊情況下，港股要大升仍面對多重關卡，港匯再逼近弱方水平，只宜短線操
作，本月的支持位看２１４００、２０６００。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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