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即市新聞

13/06/2022 12:17

《星級輪證－鍾宛婷》加息預期升溫，匯控低開資金撈購證

　　《星級輪證》美國上周五（１０日）公布ＣＰＩ高過預期，面對４０年來最大的通脹壓力，
市場對加息的預期升溫，港股跟隨外圍急回逾６００點。匯豐低開近３％後跌幅略為收窄。根據
星展早市即市輪證資金流，資金趁低積極流入匯豐認購輪。消息方面，雖然匯豐就分拆業務一事
傳言滿天飛，不過公司持續進行回購，投資者亦可留意美聯儲將於本周二（１４日）及周三
（１５日）議息，加息步伐加快或有利銀行股淨息差擴闊能力，如果投資者看好匯豐可留意較高
槓桿認購證２１００１：
　
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匯豐購２１００１：行使價５５﹒９３港元，到期日２０２２年０８月，有效槓桿約１３﹒１倍
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　　除了趁低撈匯豐，資金亦追入逆市強勢的協鑫科技（３８００）。協鑫科技主要製造及銷售
多晶硅及硅片產品，以及發展及經營光伏電站，近日硅業分會認為硅料的需求將持續，而硅料價
格亦再次上漲觸及去年高位，協鑫股價升穿３元之後一路向上，同時連日獲北水淨流入，即市輪
場資金繼續追入好倉，如果投資者看好協鑫科技，可留意市場上目前唯一價外認購證１７６８６
，槓桿高過所有協鑫認購證輪和牛證：
　
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協鑫購１７６８６：行使價４﹒６８港元，到期日２０２２年１２月，有效槓桿約３﹒３倍
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　　其他強勢板塊：車股受惠國策繼續強勢，如果投資者看好汽車板塊可留意以下認購證：
　
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比迪購１７７６７：行使價３８８港元，到期日２０２２年１２月，有效槓桿約４﹒１倍　　
長汽購１３０２３：行使價１８﹒０２港元，到期日２０２２年１０月，有效槓桿約３﹒８倍
吉利購２８１０５：行使價１８﹒０２港元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約６倍　　
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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師　鍾宛婷》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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