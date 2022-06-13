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即市新聞

13/06/2022 09:05

《專家之言－葉尚志》走出獨立行情，更見穩好紮實

　　《專家之言》６月１０日，港股繼續穩好的發展，Ａ股更是進一步伸延上攻，對於美股的震
盪表現未有太大理會，都逐步的走出獨立行情來了。恒指跌了有６０多點，仍處２２０００點下
方來收盤，但只要繼續守穩２０９００點的短期技術支持位之上，總體穩好狀態得以保持，我們
對後市保持正面繼續看反彈，２２５００點依然是目前的預期目標。正如我們早前指出，美聯儲
在經濟不穩情況下仍要收緊貨幣政策，是美股難以扭轉目前弱勢的原因。然而，內地從去年底開
始已逐步採取了適度寬鬆政策，人行降準、增發專項債，以及推出各行業的穩增長措施，相信這
些都是有利中港股市可以擺脫美股跌盪影響、逐步走出獨立行情的因素。

＊資金跟進積極盤面穩定，港股通錄３７億元淨流入＊

　　恒指出現先低開後修復的走勢，在開盤初段曾一度下跌３８１點低見２１４８８點，但是資
金跟進的積極性未減，是盤面穩定性得以保持的原因。其中，在我們重點關注名單裏的比亞迪股
份（０１２１１）漲了５﹒２６％，是漲幅第二大的恒指成分股，而其Ａ股
（深：００２５９４）更是已創出歷史新高３５０元人民幣。恒指收盤報２１８０６點，下跌
６３點或０﹒２８％。國指收盤報７６１０點，上升３點或０﹒０４％。另外，港股主板成交量
有１８０３億多元，恒指調整成分股是刺激成交量增加的原因之一，而沽空金額有３０６﹒２億
元，沽空比例１６﹒９８％。至於升跌股數比例是７８４：８０１，日內漲幅超過１１％的股票
有４７隻，而日內跌幅超過１０％的股票有１１隻。港股通繼續錄得淨流入，在周五（１０日）
錄得有３７億元的淨流入金額。

＊恒指目標２２５００點，料科網內需新能源輪流炒＊

　　港股仍在延續伸展穩好的發展狀態，尤其是經過了４月、５月的盤底盤好後，目前已有進入
到大漲小回的格局行情。事實上，每波行情都是在跌跌盪盪、反反覆覆的走出來，而一旦行情走
出來了，正如我們指出，賺錢效應將會浮現、凸顯、然後擴散感染，資金就會加速回流跑步進場
了，這從近日大市成交量出現顯著回升增加中可作印證。我們對後市保持正面繼續看反彈，
２２５００點依然是目前的預期目標，如果消息面繼續支持配合的話，我們可以進一步調升看高
一線。而在盤面保持穩好下，相信輪動狀態仍將持續，如互聯網龍頭股、內需消費股、新能源發
電股，以及新能源汽車股等等，有繼續輪流炒上的機會。至於一些優質中小股票，相信彈性出現
增強的預期亦可兌現，後續市況有逐步進入到炒股又炒市，以及炒股不炒市的階段。《第一上海
首席策略師　葉尚志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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