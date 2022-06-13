【內險回暖？】摩通指內險股最壞時間已過，惟平保轉勢言之尚早？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１３日報道》內險公司陸續公布５月保費收入，數據隨內地經濟

一同回暖。當中，中國人保（０１３３９）及中國財險（０２３２８）今年首５個月保費收入按

年齊錄雙位數增長。摩通近日唱好內險股，認為板塊最壞時間已過去，更上調平保

（０２３１８）（滬：６０２３１８）Ａ、Ｈ股評級至「跑蠃大市」。不過，有專家直斥內險股

沒有賣點，憂慮平保在投資收益、壞帳撥備以及本業三大方面不如理想下，轉勢論調言之尚早。



＊摩通吹奏內險股最壞時間已過＊



人保、財險及中國太保（０２６０１）均於上周五收市後公布５月保費收入，三者首５個月

按年分別增長１２﹒９％、１０％及６﹒７％。

摩通近日發表研究報告指表示，內險股已接近周期底部，認為板塊最差時間已過。報告指出

，板塊去年起跑輸大市乃基於資產減值及盈利風險，不過目前盈利下調周期已近乎完成。摩通相

信，隨著內地經濟活動重啟，整體代理人數目回穩並於未來３個月增加，壽險銷售將會在未來一

至兩季顯著復甦，建議投資者可把握近期股價走弱的機會增持。



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內險股今年首５個月保費收入

保費收入（人民幣） 按年增幅

中國人保（０１３３９） ３１７９﹒８３億元 ↑ １２﹒９％

中國財險（０２３２８） ２２２７﹒８６億元 ↑ １０﹒０％

中國太保（０２６０１） ２０１４﹒２４億元 ↑ ６﹒７％

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＊專家料平保轉勢言之尚早＊



內險板塊當中，摩通尤好中國平安（０２３１８）Ａ股及Ｈ股均可「跑蠃大市」，與獨立股

評人溫傑的看法大相徑庭。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》直指內險板塊「無睇頭」，加上平保投資在內房及債務等業務於過去一年表現

欠佳，導致收益、壞帳撥備以及本業未見起色，不建議現階段部署。

溫傑補充，平保股價由去年近乎紅底股（以除淨價計，股價曾高見９９﹒０６９元）至今腰

斬一半，與華夏幸福資產減值一事息息相關，可見市場對其信心大不如前。

中國平去年８月公布，將斥５０－１００億元人民幣自有資金回購Ａ股，用於集團員工持股

計劃，惟去年股價仍累挫４２％。公司最新將回購價格上限由每股不超過８２﹒５６元人民幣，

下調至８０﹒２元人民幣。

至於中國平安Ｈ股去年累跌近４０％，今年仍未止跌，年初至今仍挫近１４％。內險股中，

只見主理機動車輛保險、企業財產保險和家庭財產保險的中國財險表現明顯跑出，年內累計升近

２６％。

溫傑認為，內險股缺乏炒作空間，若考慮部署中資金融股，建議於低位買入內銀股，值博率

料更高。

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內險股今年表現

同期恒生指數↓９﹒４％

股份 （代號） 累積變動率 （截至中午收市）

中國財險 （０２３２８） ↑ ２５﹒７％

中國人保 （０１３３９） ↑ ５﹒５％

眾安在綫 （０６０６０） ↓ ２﹒２％

中國人壽 （０２６２８） ↓ ７﹒３％

中國平安 （０２３１８） ↓ １３﹒６％

中國太保 （０２６０１） ↓ １４﹒０％

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