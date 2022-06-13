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13/06/2022 13:01

【內險回暖？】摩通指內險股最壞時間已過，惟平保轉勢言之尚早？

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒１３日報道》內險公司陸續公布５月保費收入，數據隨內地經濟
一同回暖。當中，中國人保（０１３３９）及中國財險（０２３２８）今年首５個月保費收入按
年齊錄雙位數增長。摩通近日唱好內險股，認為板塊最壞時間已過去，更上調平保
（０２３１８）（滬：６０２３１８）Ａ、Ｈ股評級至「跑蠃大市」。不過，有專家直斥內險股
沒有賣點，憂慮平保在投資收益、壞帳撥備以及本業三大方面不如理想下，轉勢論調言之尚早。

＊摩通吹奏內險股最壞時間已過＊

　　人保、財險及中國太保（０２６０１）均於上周五收市後公布５月保費收入，三者首５個月
按年分別增長１２﹒９％、１０％及６﹒７％。
　　摩通近日發表研究報告指表示，內險股已接近周期底部，認為板塊最差時間已過。報告指出
，板塊去年起跑輸大市乃基於資產減值及盈利風險，不過目前盈利下調周期已近乎完成。摩通相
信，隨著內地經濟活動重啟，整體代理人數目回穩並於未來３個月增加，壽險銷售將會在未來一
至兩季顯著復甦，建議投資者可把握近期股價走弱的機會增持。
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　內險股今年首５個月保費收入　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　保費收入（人民幣）　　按年增幅　　
　　中國人保（０１３３９）　３１７９﹒８３億元　↑　１２﹒９％
　　中國財險（０２３２８）　２２２７﹒８６億元　↑　１０﹒０％
　　中國太保（０２６０１）　２０１４﹒２４億元　↑　６﹒７％　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊專家料平保轉勢言之尚早＊

　　內險板塊當中，摩通尤好中國平安（０２３１８）Ａ股及Ｈ股均可「跑蠃大市」，與獨立股
評人溫傑的看法大相徑庭。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ》直指內險板塊「無睇頭」，加上平保投資在內房及債務等業務於過去一年表現
欠佳，導致收益、壞帳撥備以及本業未見起色，不建議現階段部署。
　　溫傑補充，平保股價由去年近乎紅底股（以除淨價計，股價曾高見９９﹒０６９元）至今腰
斬一半，與華夏幸福資產減值一事息息相關，可見市場對其信心大不如前。
　　中國平去年８月公布，將斥５０－１００億元人民幣自有資金回購Ａ股，用於集團員工持股
計劃，惟去年股價仍累挫４２％。公司最新將回購價格上限由每股不超過８２﹒５６元人民幣，
下調至８０﹒２元人民幣。
　　至於中國平安Ｈ股去年累跌近４０％，今年仍未止跌，年初至今仍挫近１４％。內險股中，
只見主理機動車輛保險、企業財產保險和家庭財產保險的中國財險表現明顯跑出，年內累計升近
２６％。
　　溫傑認為，內險股缺乏炒作空間，若考慮部署中資金融股，建議於低位買入內銀股，值博率
料更高。
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　內險股今年表現　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　同期恒生指數↓９﹒４％　　　　　　　　
　　　　股份　（代號）　　　　累積變動率　（截至中午收市）
　　中國財險　（０２３２８）　　　　↑　２５﹒７％　　　　
　　中國人保　（０１３３９）　　　　　↑　５﹒５％　　　　
　　眾安在綫　（０６０６０）　　　　　↓　２﹒２％　　　　
　　中國人壽　（０２６２８）　　　　　↓　７﹒３％　　　　
　　中國平安　（０２３１８）　　　　↓　１３﹒６％　　　　
　　中國太保　（０２６０１）　　　　↓　１４﹒０％　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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