《盤後部署》港股今天借勢回調，短線失守兩萬點機會高

《經濟通通訊社１３日專訊》港股延續上個交易日的跌勢，主要受外圍股市拖累。今天低開

６４３點報２１１６２，早段走勢軟弱乏力，半日報２１１９３跌６１２點。午後科技、內房等

板塊跌勢加劇，港股跌幅一度擴大逾７００點兼失守２１０００關，全日低見２０９９３。恒指

收市報２１０６７，跌７３８點或跌３﹒３９％，主板成交１５９３﹒９２億元。國企指數報

７３４０，跌２６９點或跌３﹒５４％。恒生科技指數報４５９８，跌２２７點或跌４﹒７２％

。

內地股市亦受挫。上證綜合指數報３２５５，跌２９點或跌０﹒８９％，成交

５１１９﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１１９９９，跌３５點或跌０﹒３０％，成交３０１５﹒７４億元人民幣。



＊ＡＴＭＸＪ拖跌恒指逾３６０點＊



上周末美股受挫，道指更瀉逾６００點，部分中概科技股表現一般，在港相關股票受壓。主

要科技藍籌股ＡＴＭＸＪ合共拖跌恒指逾３６０點，當中以阿里巴巴（０９９８８）跌勢較急，

低開５﹒８５％後持續走弱，盤中一度跌逾７％，低見１０３﹒５元，收跌７﹒９８％，報

１０３﹒８元，為表現最差藍籌；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌１０﹒４２％，在科指股中墊底。

多間內房企業５月銷量大遜預期，整個板版繼續捱沽。國企內房方面，龍湖（００９６０）

今年首５個月銷售金額按年跌６３﹒８％，股價曾跌近５％，低見３１﹒６元，收跌４﹒３５％

，報３１﹒９元。民企內房方面，碧桂園（０２００７）及碧服（０６０９８）都跌逾７％。

部分教育股逆市走強，新東方在綫（０１７９７）連升六日，盤中曾升近９０％，高見

１２﹒５元，收升３９﹒９７％，報８﹒７２元，全日成交額２５﹒６２億元；同系的新東方

（０９９０１）揚１３﹒１３％。全國統一電子煙交易平台下周上線，刺激部分電子煙股造好。

華寶（００３３６）盤中曾升逾１０％，高見４﹒９５元，惟末段升幅收窄，收升１﹒３８％，

報４﹒４１元；思摩爾（０６９６９）升４﹒８３％；比亞迪電子（００２８５）就跌４﹒１％

。



＊比亞迪宜回至２８７元吸納＊



大市方面，美國上周末公布５月ＣＰＩ按年升８﹒６％，不但較４月的８﹒３％有所擴大，

更創逾４０年新高，影響市場投資情緒，更再度觸發對聯儲局進取加息的憂慮，令高估值的科技

股「躺著也中槍」，加上內房問題持續困擾市場，銷量仍不對辦，令港股雪上加霜。

另一方面，恒指由５月１０日低位１９１７８至６月９日高位２２１４２，已反彈超過

２９００點，對上三個交易日已受制於１００天線，前日更出現「烏雲蓋頂」的利淡轉向形態，

今日曾失守２１０００點，最終勉強守穩該位以上收市，由於２０及５０天線均在２０９００點

水平，恒指如可守穩該位，短期可望維持在２１０００至２２０００點上落，若然收低於２０及

５０天線，則料（１５日）下試２萬點心理關口，預料在５月中下旬橫行整固區底部１９８００

至１９９００有支持。基於本周二及周三聯儲局將會議息，港股目前借勢回調屬正常。

個股方面，比亞迪（０１２１１）全日低開２﹒４％，其後走勢反覆，早段回升至最高位

３２１﹒８元後回落，直至午市後在３０７元有支持，惟收復至３１５元水平再遇阻力，收市跌

逾２％，報３０８﹒２元。在日線圖上，股價今天高位３２１﹒８元已貼近１０月２６日的歷史

新高３２４﹒６元，今天衝高低平收，處好淡爭持格局，而股票正於今天除淨，短線股價相信會

較波動，且有可能大型形成雙頂形態，投資者初步可待股價回至６月６日裂口低位２８７元才吸

納。（ｅｒ）

