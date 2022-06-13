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即市新聞

13/06/2022 16:41

《盤後部署》港股今天借勢回調，短線失守兩萬點機會高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》港股延續上個交易日的跌勢，主要受外圍股市拖累。今天低開
６４３點報２１１６２，早段走勢軟弱乏力，半日報２１１９３跌６１２點。午後科技、內房等
板塊跌勢加劇，港股跌幅一度擴大逾７００點兼失守２１０００關，全日低見２０９９３。恒指
收市報２１０６７，跌７３８點或跌３﹒３９％，主板成交１５９３﹒９２億元。國企指數報
７３４０，跌２６９點或跌３﹒５４％。恒生科技指數報４５９８，跌２２７點或跌４﹒７２％

　　內地股市亦受挫。上證綜合指數報３２５５，跌２９點或跌０﹒８９％，成交
５１１９﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１１９９９，跌３５點或跌０﹒３０％，成交３０１５﹒７４億元人民幣。
　
＊ＡＴＭＸＪ拖跌恒指逾３６０點＊
　
　　上周末美股受挫，道指更瀉逾６００點，部分中概科技股表現一般，在港相關股票受壓。主
要科技藍籌股ＡＴＭＸＪ合共拖跌恒指逾３６０點，當中以阿里巴巴（０９９８８）跌勢較急，
低開５﹒８５％後持續走弱，盤中一度跌逾７％，低見１０３﹒５元，收跌７﹒９８％，報
１０３﹒８元，為表現最差藍籌；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌１０﹒４２％，在科指股中墊底。
　　多間內房企業５月銷量大遜預期，整個板版繼續捱沽。國企內房方面，龍湖（００９６０）
今年首５個月銷售金額按年跌６３﹒８％，股價曾跌近５％，低見３１﹒６元，收跌４﹒３５％
，報３１﹒９元。民企內房方面，碧桂園（０２００７）及碧服（０６０９８）都跌逾７％。
　　部分教育股逆市走強，新東方在綫（０１７９７）連升六日，盤中曾升近９０％，高見
１２﹒５元，收升３９﹒９７％，報８﹒７２元，全日成交額２５﹒６２億元；同系的新東方
（０９９０１）揚１３﹒１３％。全國統一電子煙交易平台下周上線，刺激部分電子煙股造好。
華寶（００３３６）盤中曾升逾１０％，高見４﹒９５元，惟末段升幅收窄，收升１﹒３８％，
報４﹒４１元；思摩爾（０６９６９）升４﹒８３％；比亞迪電子（００２８５）就跌４﹒１％

　
＊比亞迪宜回至２８７元吸納＊
　
　　大市方面，美國上周末公布５月ＣＰＩ按年升８﹒６％，不但較４月的８﹒３％有所擴大，
更創逾４０年新高，影響市場投資情緒，更再度觸發對聯儲局進取加息的憂慮，令高估值的科技
股「躺著也中槍」，加上內房問題持續困擾市場，銷量仍不對辦，令港股雪上加霜。
　　另一方面，恒指由５月１０日低位１９１７８至６月９日高位２２１４２，已反彈超過
２９００點，對上三個交易日已受制於１００天線，前日更出現「烏雲蓋頂」的利淡轉向形態，
今日曾失守２１０００點，最終勉強守穩該位以上收市，由於２０及５０天線均在２０９００點
水平，恒指如可守穩該位，短期可望維持在２１０００至２２０００點上落，若然收低於２０及
５０天線，則料（１５日）下試２萬點心理關口，預料在５月中下旬橫行整固區底部１９８００
至１９９００有支持。基於本周二及周三聯儲局將會議息，港股目前借勢回調屬正常。
　　個股方面，比亞迪（０１２１１）全日低開２﹒４％，其後走勢反覆，早段回升至最高位
３２１﹒８元後回落，直至午市後在３０７元有支持，惟收復至３１５元水平再遇阻力，收市跌
逾２％，報３０８﹒２元。在日線圖上，股價今天高位３２１﹒８元已貼近１０月２６日的歷史
新高３２４﹒６元，今天衝高低平收，處好淡爭持格局，而股票正於今天除淨，短線股價相信會
較波動，且有可能大型形成雙頂形態，投資者初步可待股價回至６月６日裂口低位２８７元才吸
納。（ｅｒ）

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