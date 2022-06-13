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13/06/2022 08:22

【國際要聞】法國國會首輪選舉得票接近，執政聯盟下周恐失大多數

　　《經濟通通訊社１３日專訊》法國國民議會（下議院）於當地時間周日（１２日）舉行首輪
選舉，選情激烈，馬克龍總統領導的中間路線執政黨聯盟獲得２５﹒７１％選票；左翼「環保與
社會人民新聯盟」獲２５﹒６１％；馬琳勒龐的右翼「國民聯盟」位列第三，得票率為
１８﹒７４％。
　　今次投票率達３９﹒４２％，次輪投票則於下周日（１９日）舉行，由於各黨派得票接近，
執政聯盟有可能喪失下議院大多數地位。（ｊｆ）

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