【國際要聞】法國國會首輪選舉得票接近，執政聯盟下周恐失大多數

《經濟通通訊社１３日專訊》法國國民議會（下議院）於當地時間周日（１２日）舉行首輪

選舉，選情激烈，馬克龍總統領導的中間路線執政黨聯盟獲得２５﹒７１％選票；左翼「環保與

社會人民新聯盟」獲２５﹒６１％；馬琳勒龐的右翼「國民聯盟」位列第三，得票率為

１８﹒７４％。

今次投票率達３９﹒４２％，次輪投票則於下周日（１９日）舉行，由於各黨派得票接近，

執政聯盟有可能喪失下議院大多數地位。（ｊｆ）

