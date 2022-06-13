【外圍經濟】美元兌日圓觸及１３５，為２００２年２月以來最高

《經濟通通訊社１３日專訊》美元兌日圓今早在亞洲市觸及１３５，為２００２年２月以來
最高。
日本與其他主要經濟體之間的利率差距擴大對日圓構成壓力。
上周五日本財務省、日本央行及金融廳發表聯合聲明，表示關注近期日圓的快速貶值，日本
財務省負責國際事務的副大臣神田真人（Ｍａｓａｔｏ Ｋａｎｄａ）更表示，日圓的過度波動
不符合基本面。（ｐｃ）
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