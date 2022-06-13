【外圍經濟】英４月ＧＤＰ按月增幅未達預期，英鎊兌美元跌幅擴大

《經濟通通訊社１３日專訊》英國國家統計局公布最新數據，該國４月ＧＤＰ按月下跌
０﹒３％，經濟師預期升０﹒１％。同期英國工業產出按月跌０﹒６％，預期增加０﹒３％。按
年增加０﹒７％，預期增加１﹒７％。由於經濟數據劣於預期，英鎊兌美元跌幅擴大０﹒５％，
至１﹒２２５８。（ｊｆ）
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