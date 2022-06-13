【外圍經濟】土耳其央行提高里拉借貸準備金１倍，圖穩定幣值

《經濟通通訊社１３日專訊》土耳其央行採取穩定幣值新措施，要求自６月２４日起，商業
銀行在提供里拉借貸時，將準備金提升１倍至２０％。央行指此舉會增加里拉的儲蓄份額，並在
不加息情況下穩定幣值。里拉在本季已貶值１５％，單是上周五以來便下挫４﹒６％，是新興市
場中表現最差的貨幣，但總統埃爾多安一直拒絕加息。（ｊｆ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話13/06/2022
【教育股反彈】新東方在綫創一年新高 潛在升幅還有40%？
|財經熱話13/06/2022
【內險回暖？】摩通指內險股最壞時間已過 惟平保轉勢言之尚早？
|財經熱話13/06/2022
《午市前瞻》恒指百天線前借勢調整 專家指炒教育股不如吼網龍
|財經熱話13/06/2022
【強勢股攻略】新特能源逆市強勢破位 估值仍吸引？
|大行報告13/06/2022
【大行炒D乜】麥格里唱淡舜宇「跑輸大市」 目標價削至86.6元
|開市Good Morning13/06/2022
溫傑料聯儲局未來三個月各加息半厘 恒指本周20600點見支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰