【外圍經濟】土耳其央行提高里拉借貸準備金１倍，圖穩定幣值

《經濟通通訊社１３日專訊》土耳其央行採取穩定幣值新措施，要求自６月２４日起，商業

銀行在提供里拉借貸時，將準備金提升１倍至２０％。央行指此舉會增加里拉的儲蓄份額，並在

不加息情況下穩定幣值。里拉在本季已貶值１５％，單是上周五以來便下挫４﹒６％，是新興市

場中表現最差的貨幣，但總統埃爾多安一直拒絕加息。（ｊｆ）

