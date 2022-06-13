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13/06/2022 18:03

《台股攻略－黃振宇》台股下跌３８９點，守住萬六關卡

　　《台股攻略》美國５月消費者物價指數年增率高於預期，引發升息疑慮，導致美股重挫，加
上台幣走貶，台股今日（１３日）盤中一度大跌超過４００點，電子、金融及傳產全數走跌，加
權指數終場跌３８９﹒１４點，收１６０７０﹒９８點，成交金額為２２９２﹒５８億元（新台
幣．下同）。
　　各類上市股份全面收跌，電子權值股更是重災區，台積電跌１４元，收５１６元；聯發科及
台達電跌超過３％，鴻海、貨櫃三雄及台塑四寶等亦被壓在盤下。表現較佳的只有網通類股，下
跌０﹒４９％，其次是油電氣類股及食品類股，分別下跌０﹒７５％及０﹒９１％，表現較差者
為運輸類股、玻璃類股及汽車類股，其中運輸類股下跌４﹒２１％，玻璃類股下跌３﹒８５％，
汽車類股下跌３﹒３６％。至於上櫃部分，表現最佳為電子通路類股，升０﹒５８％，表現最差
為半導體類股，跌４﹒２２％。兌美元方面，中午收２９﹒７４５元，重貶１﹒６１角；下午貶
勢持續，至２時１８分左右最低跌至２９﹒７５２元。
　　展望台股後市，全球面臨高通脹陰霾籠罩，美股信心潰散，將衝擊台股短期表現，且台灣央
行周四（１６日）將召開理監事會議，預料加息機率高，亦將使台股進一步陷入修正。台股指數
已跌穿短期均線，加上近期成交額萎縮，在國際股市未回穩前，預估本周加權指數仍有下探壓力

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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