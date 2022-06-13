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即市新聞

13/06/2022 10:33

《窩輪豪情－梁業豪》即市形勢顯著向淡，牛證暫不宜買入

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、
非必需性消費業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份
現為協鑫科技（０３８００）、比亞迪股份（０１２１１）與新東方（０９９０１），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股份，則宜首選匯控（００００５）、龍湖集團（００９６０）與工商銀行（０１３９８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者資訊科技業、非必需性消費業與原材料業。
此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為協鑫科技、比亞迪股份與
中芯國際（００９８１），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關
認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選匯控、龍湖集團與中國太保
（０２６０１）。
　　今早（１３日）港股裂口低開，相信不會令大家感到詫異，大市現於低位呈現反彈，從回升
的力度來看，好友大戶已沒有上周五（１０日）般落力托市。恒指期貨２１３４３已成為了即市
重要阻力位，小時圖形勢顯著向淡，即市好友暫時不應考慮持有指數牛證圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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