《窩輪豪情－梁業豪》即市形勢顯著向淡，牛證暫不宜買入

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、

非必需性消費業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份

現為協鑫科技（０３８００）、比亞迪股份（０１２１１）與新東方（０９９０１），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股份，則宜首選匯控（００００５）、龍湖集團（００９６０）與工商銀行（０１３９８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者資訊科技業、非必需性消費業與原材料業。

此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為協鑫科技、比亞迪股份與

中芯國際（００９８１），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關

認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選匯控、龍湖集團與中國太保

（０２６０１）。

今早（１３日）港股裂口低開，相信不會令大家感到詫異，大市現於低位呈現反彈，從回升

的力度來看，好友大戶已沒有上周五（１０日）般落力托市。恒指期貨２１３４３已成為了即市

重要阻力位，小時圖形勢顯著向淡，即市好友暫時不應考慮持有指數牛證圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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