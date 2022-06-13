【虛幣世界】美ＣＰＩ數據較預期高，美股及加密貨幣雙跌

《經濟通通訊社１３日專訊》美國ＣＰＩ最新數據為８﹒６％，較預期８﹒２％高，消息引

發美股急挫，而加密貨幣亦跟隨回吐，其中比特幣失守２７０００美元關口，其恐懼與貪婪指數

回到「極度恐懼」區域，以太幣亦回落至１４００美元水平，其他山寨幣亦跟隨下挫。

Ｆａｉｒｌｅａｄ Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ執行合夥人凱蒂斯托克頓表示，對於比特幣而言

，現在重新測試 ２７２００美元左右的長期支撐位的風險似乎有所增加，並指出中期和長期動

能指標指向更多下行空間。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２６３７５﹒５４元（美元．下同），跌０﹒７５％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１４００﹒４８元，跌２﹒３９％；艾達幣報

０﹒４７６１元，跌２﹒９２％；瑞波幣報０﹒３４１５元，跌０﹒５３％。（ｕｌ）



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