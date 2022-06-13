《談國論企－黎偉成》中國經濟５月份漸復常領先歐美

《談國論企》即使經歷２０２２年３、４月份疫情衝擊較預期要嚴重深壓，惟中國政府迅即

採取的防疫控疫措施，很快在北京、上海等地取得「動態清零」成效，而新數據顯外貿、製造業

、服務業於５月份有陸續復常的表現，金融機構更加大對企業和住戶信貸支持力度，加上居民消

費價格ＣＰＩ及工業生產者出廠價格ＰＰＩ保持相對穩定，國民經濟會重覆穩中有進發展佳態。

反觀美歐等地，「躺平」主義使疫情惡化劣況不改，更面對通脹不斷升溫加熱之壓得加息以對，

經濟衰退惡魔步步進逼，困且劣。東風壓倒西風之象明甚。



＊中國控疫達效力促復工達產促經濟復穩＊



從最新的數據和資料，可見中國和美、歐等地自經濟以至防疫控疫等方面的表現，頗有雲泥

之別。先談（甲）中國，在防疫控疫和經濟發展等兩大方面，都在化解惡劣衝擊後重現回穩向俏

佳態，特別是（一）商品出口，於２０２２年５月份達１﹒９８萬億元，同比增長１５﹒８％，

升幅為前５個之最，乃受以資本密集型為主的一般貿易商品外銷增１６﹒８％所拉動，其中

（１）機電產品的出口於２０２２年１－５保持穩快增長，和於整體出口佔比６３﹒７５％，顯

示中國出口商品素質有明顯提升和具高度競爭力；（２）勞工密集商品出口亦增１１﹒６％，意

味美、歐經濟低迷得強力依靠中國價廉物美日常用品穩定民生。

相信中國的商品出口會繼續保持穩快增長態勢，因製造業採購經理指數ＰＭＩ中的出口新訂

單，於５月份同比增４﹒６個百分點，使整體新訂單增５﹒３個百分點至４９﹒７的相當接近臨

界點水平，有望回復擴張之態。

加上非製造業中的服務業的商務活動指數，於５月份亦明顯提升，是為經濟前景可回復良性

憧憬，因：穩企業，可產生保就業、促消費等挺經濟的積極和正面效益。

尤其值得高度留意的，是（二）以商業銀行為主金融機構，強化對住戶及企業的信貸支持力

度：人民幣貸款於２０２２年５月達１﹒９８萬億元，同比飆升２６％，增幅遠多於２０２１年

同前１﹒５萬億元的１﹒３５％，因：（Ｉ）企（事）業單位的貸款淨增長於５月份達１﹒５３

萬億元同比增長８９﹒８９％，扭轉４月份減少２３﹒４％劣況，其中中長期貸款淨增５，

５５１億元，即使同比減少１４﹒９％，相對於４月份的２，６５２億元減少５９﹒８％，額度

多逾倍和減幅收窄。

和（ＩＩ）對住戶貸款於５月份淨增２，８８８億元，同比減５３﹒６５％，但（ｉ）短期

貸款則淨增１﹒８８％，消費貸款於４月份則淨減少；（ｉｉ）以置業購房為主的中長期貸款淨

增１０４７億元同比減７６﹒３４％，而４月份的購買住宅貸款淨減少６０５億元。

信貸充裕，對國民經濟和各方面的未來發展，當有十分重大的支持。

還有（三）ＣＰＩ的增長保持在合理區間，和ＰＰＩ在國際原油為主的能源價格反覆上升和

踞高不下，尚能受控，故中國經濟在此輪短暫的疫後仍大有條件回穩，特別是有相對合理的資金

成本和充裕的信貸融資支持。

最重要的前題，就是要繼續維持「動態清零「底下控疫，始保經濟和民生復常。



＊美國躺平惡搞烏局面對息魔衰退威脅多困＊



反觀（乙）美國與歐洲，近期面對的困擾日甚，最新的問題當然是（Ａ）息魔凶凶而來，使

（ａ）歐洲央行於６月８日明確表示：因當地的ＣＰＩ於上月增６﹒８％顯通脹情惡化，會在７

月份開始停止買債，在８月份加息０﹒２５％，到９月份或大幅加息。

和（ｂ）美國的消費物價指數ＣＰＩ於５月份同比增長８﹒６％，高於預期和成為自

１９８１年以來之最高增幅，使息魔重臨甚至大肆加息的壓力，變得異常沉重，是為紐約股市道

瓊斯指數於６月１０日收盤急挫８８０點之因。華爾街更掀起對美國經濟會邁入滯脹或衰退險境

的負面情緒。

更麻煩的，是（Ｂ）由美國「陰毒王」拜登主動推手的烏克蘭亂局，強化「制裁「俄羅斯的

力度，反使美國的追隨者歐洲諸國的原油、天然氣等能源面臨短供困境，包括美國在內的多個國

家面對糧食來源甚至供應鏈的問題，自作孽不可活！

我的評語，為（丙）由拜登強力提出的「不同意識形態「論，拉籠英國等西方國家建立新的

圍牆，打擊俄羅斯而劍指中國，卻不好好的嚴控肆虐逾兩年的新冠肺疫，結果就是害人不成反害

己。

美股基本陷入熊市一期，即多個月前的牛市三期已告結束，但「熊一」通常不為人稍一警覺

，要到連連急挫，始廣為人所認同，故現時為牛、熊臨界點，投資要小心！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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