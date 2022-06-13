《中概異動》通脹猶強美股瀉８８０點，中概受累，阿里低開近６％

《經濟通通訊社１３日專訊》阿里（０９９８８）現價跌５﹒８５％，報１０６﹒２元，該

股成交約７４２萬股，涉資８﹒２２億元。

美國５月ＣＰＩ按年升８﹒６％，破１９８１年以來最高水平，令通脹見頂的希望破滅，經

濟硬著陸機會上升。道指上周五狂瀉８８０點或２﹒７３％，收報３１３９２點。納指大跌

４１４點或３﹒５２％，收１１３４０點。標普５００亦跌１１６點或２﹒９１％，收３９００

點。

美股中概股跑贏大市，阿里跌０﹒０６％報１０９﹒８４美元，京東（ＪＤ）升０﹒１８％

報６１﹒５１美元，拼多多（ＰＤＤ）升２﹒１３％報５９﹒９５美元，網易（ＮＴＥＳ）升

１﹒８２％報１０５﹒６５美元，百度（ＢＩＤＵ）跌１﹒８１％報１４２﹒８７美元。



＊科技股普遍低開＊



惟港股科技股借勢回調，拖累恒指低開超過６００點；京東集團（０９６１８）跌

５﹒１８％，報２３７﹒８元；網易（０９９９９）跌４﹒９９％，報１６３﹒９元；騰訊

（００７００）跌３﹒２３％，報３８３﹒６元；百度（０９８８８）跌７﹒２７％，報１３９

元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌７﹒６４％，報２０３元。

現時，恒生指數報２１１６２，跌６４３點或跌２﹒９５％，主板成交９８﹒７７億元。國

企指數報７３８０，跌２２８點或跌３﹒０１％。恒生科技指數報４６３０，跌１９５點或跌

４﹒０５％。

即月期指新報２０９７１，跌７２４點，低水１９２點。即月國指期貨報７２８３，跌

２６５點，低水９８點。即月科指期貨新報４６０８，跌２１６點，低水２３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０６﹒２元 跌５﹒８５％

京東集團（０９６１８） ２３７﹒８元 跌５﹒１８％

網易（０９９９９） １６３﹒９元 跌４﹒９９％

騰訊（００７００） ３８３﹒６元 跌３﹒２３％

美團（０３６９０） １９５﹒４元 跌２﹒８８％

百度（０９８８８） １３９﹒０元 跌７﹒２７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０３﹒０元 跌７﹒６４％

快手（０１０２４） ８３﹒０元 跌４﹒０５％

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（ｈｃ）

