  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2022 09:27

《中概異動》通脹猶強美股瀉８８０點，中概受累，阿里低開近６％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》阿里（０９９８８）現價跌５﹒８５％，報１０６﹒２元，該
股成交約７４２萬股，涉資８﹒２２億元。
　　美國５月ＣＰＩ按年升８﹒６％，破１９８１年以來最高水平，令通脹見頂的希望破滅，經
濟硬著陸機會上升。道指上周五狂瀉８８０點或２﹒７３％，收報３１３９２點。納指大跌
４１４點或３﹒５２％，收１１３４０點。標普５００亦跌１１６點或２﹒９１％，收３９００
點。
　　美股中概股跑贏大市，阿里跌０﹒０６％報１０９﹒８４美元，京東（ＪＤ）升０﹒１８％
報６１﹒５１美元，拼多多（ＰＤＤ）升２﹒１３％報５９﹒９５美元，網易（ＮＴＥＳ）升
１﹒８２％報１０５﹒６５美元，百度（ＢＩＤＵ）跌１﹒８１％報１４２﹒８７美元。
　
＊科技股普遍低開＊
　
　　惟港股科技股借勢回調，拖累恒指低開超過６００點；京東集團（０９６１８）跌
５﹒１８％，報２３７﹒８元；網易（０９９９９）跌４﹒９９％，報１６３﹒９元；騰訊
（００７００）跌３﹒２３％，報３８３﹒６元；百度（０９８８８）跌７﹒２７％，報１３９
元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌７﹒６４％，報２０３元。
　　現時，恒生指數報２１１６２，跌６４３點或跌２﹒９５％，主板成交９８﹒７７億元。國
企指數報７３８０，跌２２８點或跌３﹒０１％。恒生科技指數報４６３０，跌１９５點或跌
４﹒０５％。
　　即月期指新報２０９７１，跌７２４點，低水１９２點。即月國指期貨報７２８３，跌
２６５點，低水９８點。即月科指期貨新報４６０８，跌２１６點，低水２３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１０６﹒２元　跌５﹒８５％
　　京東集團（０９６１８）　２３７﹒８元　跌５﹒１８％
　　網易（０９９９９）　　　１６３﹒９元　跌４﹒９９％
　　騰訊（００７００）　　　３８３﹒６元　跌３﹒２３％
　　美團（０３６９０）　　　１９５﹒４元　跌２﹒８８％
　　百度（０９８８８）　　　１３９﹒０元　跌７﹒２７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２０３﹒０元　跌７﹒６４％
　　快手（０１０２４）　　　　８３﹒０元　跌４﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/06/2022
【陶觀天下】通脹又創高峰　政策同趨激進
人氣文章財經熱話13/06/2022
【虛幣世界】美CPI數據較預期高，美股及加密貨幣雙跌
人氣文章中國故事10/06/2022
《神州經脈》通脹剪刀差急收窄　信貸數據超預期　滬指周升逾1%
人氣文章財經熱話10/06/2022
染藍效應過無新消息炒作　叠加BDI運價指數四連跌創6周低　東方海外跌跌不休
人氣文章財經熱話10/06/2022
【匯市專訪】鄭廣復：日圓近期快速貶值　財務省指必要時干預匯市
人氣文章財經熱話10/06/2022
【港股去向】李偉傑料三大因素影響港股走勢　科技股仍可吼！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金