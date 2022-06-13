《異動股》新東方在綫續揚４４％，俞敏洪成立直播間推廣教育產品

《經濟通通訊社１３日專訊》新東方在綫（０１７９７）逆市造好，現價升４３﹒９８％，

報８﹒９７元，該股成交約２２３９萬股，涉資１﹒９４億元，盤中高見９﹒５８元，最低見

７﹒１６元；東方教育（００６６７）跌０﹒２４％，報４﹒１元；中教（００８３９）跌

０﹒８％，報７﹒４６元；希望教育（０１７６５）無升跌，報０﹒５９元。

新東方在線主席俞敏洪成立「新東方直播間」，以推廣教育產品。俞敏洪早前發文指，早前

帶領成立「新東方直播間」，專門推廣旗下教育產品以及其他教育相關產品，包括圖書、智能軟

硬件學習設備、和學習相關的文教用品等。

現時，恒生指數報２１１８８，跌６１７點或跌２﹒８３％，主板成交２１６﹒９９億元。

國企指數報７４０８，跌２０１點或跌２﹒６５％。恒生科技指數報４６５０，跌１７５點或跌

３﹒６４％。

即月期指新報２１０６５，跌６３０點，低水１２４點。即月國指期貨報７３４０，跌

２０８點，低水６８點。即月科指期貨新報４６５４，跌１７０點，高水３點。

上證綜合指數報３２６６，跌１８點或跌０﹒５７％，成交５７４﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１１９７９，跌５５點或跌０﹒４６％，成交３０３﹒８２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方在綫（０１７９７） ８﹒９７元 升４３﹒９８％

東方教育（００６６７） ４﹒１元 跌０﹒２４％

中教（００８３９） ７﹒４６元 跌０﹒８％

希望教育（０１７６５） ０﹒５９元 無升跌

思考樂（０１７６９） ０﹒６８元 升７﹒９４％

天立教育（０１７７３） ０﹒７７元 升６﹒９４％

中國春來（０１９６９） ２﹒０１元 無升跌

創聯教育（０２３７１） ０﹒０３６元 無升跌

宇華教育（０６１６９） １﹒３２元 跌２﹒９４％

新東方（０９９０１） １５﹒６６元 升２２﹒３４％

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（ｅｒ）

