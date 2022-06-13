《異動股》恒指午後跌逾７００點，內房股弱，碧桂園跌逾９％

《經濟通通訊社１３日專訊》美國５月ＣＰＩ按年升８﹒６％，再創逾四十年新高，通脹之

火再度閃燃，上周五道指大瀉８８０點，今早港股高位借勢回調，低開６４３點。上午大市反覆

爭持，半日維持約６００點跌幅，惟午後跌勢加劇，內房股、科技股拖累大市擴大至跌超過

７００點，曾跌７２３點低見２１０８３。



＊多隻內房股５月銷量差強人意＊



多隻內房５月銷量大遜預期，富力地產（０２７７７）公布５月的月內總銷售收入共約

４０﹒８億人民幣，按年跌６６﹒６％；龍湖集團（００９６０）公布今年首５個月銷售金額

４０４﹒９億人民幣，較去年同期跌６３﹒８％。早上多隻內房美元債遭拋售，其中碧桂園

（０２００７）一隻２０２４年到期６﹒５５％債券每１美元曾下跌１﹒９美仙至６５美仙，另

外旭輝控股（００８８４）一隻２０２６年到期４﹒４５％的美元債券每１美元曾下跌２﹒５美

仙至６５﹒７美仙。

內房銷售不利拖累大市氣氛；碧桂園（０２００７）跌９﹒０５％暫為最差表現藍籌，報

４﹒２２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒９７％。碧桂園服務（０６０９８）

跌８﹒９４％，報２７﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒４２％；龍湖

（００９６０）跌４﹒６５％，報３１﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１２﹒８８％；融創服務（０１５１６）跌６﹒８６％，報３﹒９９元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅８﹒７８％。



＊ＡＴＭ捱沽拖跌大市２７０點＊



ＡＴＭ股一同受挫；騰訊（００７００）跌４﹒６９％，報３７７﹒８元；美團

（０３６９０）跌４﹒８７％，報１９１﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

８﹒０７％。；阿里（０９９８８）回吐６﹒７４％，報１０５﹒２元。三股拖跌恒指逾２７０

點。



＊染藍新貴受累下跌＊



四隻染藍新貴今日起納入恒指，惟大市拖累下僅中芯（００９８１）表現較佳，升

１﹒０６％，報１９﹒０６元。中國宏橋（０１３７８）跌５﹒４９％，報９﹒１２元，以現價

計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒７１％；中升（００８８１）跌１﹒５％，報５９﹒１元。

現時，恒生指數報２１１０９，跌６９６點或跌３﹒１９％，主板成交９９１﹒８８億元。

國企指數報７３５８，跌２５０點或跌３﹒２９％。恒生科技指數報４６２９，跌１９７點或跌

４﹒０８％。

即月期指新報２１００７，跌６８８點，低水１０３點。即月國指期貨報７３０５，跌

２４３點，低水５４點。即月科指期貨新報４６３４，跌１９０點，高水４點。

上證綜合指數報３２５０，跌３３點或跌１﹒０３％，成交３５４１﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１１９７２，跌６２點或跌０﹒５２％，成交３９７８﹒３４億元人民幣。





表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ４﹒２２元 跌９﹒０５％

碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒５元 跌８﹒９４％

信義光能（００９６８） １３﹒２６元 跌６﹒８８％

阿里（０９９８８） １０５﹒２元 跌６﹒７４％

創科（００６６９） ９６元 跌６﹒５２％

中國宏橋（０１３７８） ９﹒０８元 跌５﹒９１％

藥明生物（０２２６９） ６５﹒１５元 跌５﹒５８％

美團（０３６９０） １９０﹒９元 跌５﹒１２％

騰訊（００７００） ３７６﹒６元 跌４﹒９９％

網易（０９９９９） １６４﹒１元 跌４﹒８７％

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（ｈｃ）

