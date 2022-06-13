《午市前瞻》恒指百天線前借勢調整，專家指炒教育股不如吼網龍

《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數半日收報２１１９３，跌６１２點或２﹒８１％，主

板成交９３３﹒３２億元。恒生中國企業指數報７３９２，跌２１６點或２﹒８５％。恒生科技

指數報４６４９，跌１７６點或３﹒６６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３７８﹒２元，跌１８﹒２元或４﹒５９％，成交５０﹒５７億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報１０６﹒１元，跌６﹒７元或５﹒９４％，成交４６﹒８１億元；美團

收報１９２﹒７元，跌８﹒５元或４﹒２２％，成交４０﹒４２億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。



今日為早前恒指季檢後４隻新藍籌納入恒指首日，惟大市回吐下，４股未能解除染藍魔咒，

半日東方海外（００３１６）跌逾３％，中升（００８８１）跌逾２％，中國宏橋

（０１３７８）跌近６％，中芯（００９８１）支持較強無升跌。



＊黃偉康：美國通脹強勁有利取消關稅＊



美國通脹未如預期般見頂，５月ＣＰＩ按年升８﹒６％再創逾４０年新高，上周五道指急挫

８８０點。儘管中概股獲外資押注中國經濟改善而跑贏大市，但恒指早前逼近百天平均線後見阻

力，今早借勢回調低開６４３點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，港

股近期走勢轉強更跑贏美股，短期有調亦合理。他認為，美國４月及５月的通脹壓力大應早為市

場知曉，現時反應不應過於意外，港股今日回吐亦算是以此為藉口。

黃偉康維持看好港股走勢，指６月下旬有望反覆造好。他提到，美國通脹維持強勁將加大美

國取消部分中國進口關稅壓力，７月限期臨近之際，預期６月底中美於關稅問題上有望「傾掂數

」，屆時將有利大市再度挑戰百天線。



＊翻兜教育股惟不宜高追，網龍更值博＊



教育股近日鹹魚返生獲熱炒，因新東方（０９９０１）創辦人俞敏洪積極轉型，大搞直播帶

貨及網購求生，由早前直播推售農產品的「東方甄選」，進一步擴展至主營教育產品的「新東方

直播間」，「東方甄選」每日ＧＭＶ近半年以來已達百萬人幣，主營直播的新東方在線

（０１７９７）谷底反彈連升第六日，股價爆升超過２００％；其餘一同轉型教育股亦見資金追

捧。黃偉康指，教育股積極轉型網購確有助分散原本業務的風險，但他仍不敢過分看好教育股，

而且新東方在線等抽升後水位偏高，現時追入已遲。

黃偉康亦提到，網龍（００７７７）亦有教育概念，近期教育行業鬆綁下，網龍有相同概念

同時又非教育機構故風險較細，ＰＥ低而且去年業績有增長，建議現價買入，上望２０元水平。

（ｈｃ）

