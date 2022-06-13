  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2022 12:07

《午市前瞻》恒指百天線前借勢調整，專家指炒教育股不如吼網龍

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數半日收報２１１９３，跌６１２點或２﹒８１％，主
板成交９３３﹒３２億元。恒生中國企業指數報７３９２，跌２１６點或２﹒８５％。恒生科技
指數報４６４９，跌１７６點或３﹒６６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３７８﹒２元，跌１８﹒２元或４﹒５９％，成交５０﹒５７億
元；阿里巴巴－ＳＷ收報１０６﹒１元，跌６﹒７元或５﹒９４％，成交４６﹒８１億元；美團
收報１９２﹒７元，跌８﹒５元或４﹒２２％，成交４０﹒４２億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團


　　今日為早前恒指季檢後４隻新藍籌納入恒指首日，惟大市回吐下，４股未能解除染藍魔咒，
半日東方海外（００３１６）跌逾３％，中升（００８８１）跌逾２％，中國宏橋
（０１３７８）跌近６％，中芯（００９８１）支持較強無升跌。

＊黃偉康：美國通脹強勁有利取消關稅＊

　　美國通脹未如預期般見頂，５月ＣＰＩ按年升８﹒６％再創逾４０年新高，上周五道指急挫
８８０點。儘管中概股獲外資押注中國經濟改善而跑贏大市，但恒指早前逼近百天平均線後見阻
力，今早借勢回調低開６４３點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，港
股近期走勢轉強更跑贏美股，短期有調亦合理。他認為，美國４月及５月的通脹壓力大應早為市
場知曉，現時反應不應過於意外，港股今日回吐亦算是以此為藉口。
　　黃偉康維持看好港股走勢，指６月下旬有望反覆造好。他提到，美國通脹維持強勁將加大美
國取消部分中國進口關稅壓力，７月限期臨近之際，預期６月底中美於關稅問題上有望「傾掂數
」，屆時將有利大市再度挑戰百天線。

＊翻兜教育股惟不宜高追，網龍更值博＊

　　教育股近日鹹魚返生獲熱炒，因新東方（０９９０１）創辦人俞敏洪積極轉型，大搞直播帶
貨及網購求生，由早前直播推售農產品的「東方甄選」，進一步擴展至主營教育產品的「新東方
直播間」，「東方甄選」每日ＧＭＶ近半年以來已達百萬人幣，主營直播的新東方在線
（０１７９７）谷底反彈連升第六日，股價爆升超過２００％；其餘一同轉型教育股亦見資金追
捧。黃偉康指，教育股積極轉型網購確有助分散原本業務的風險，但他仍不敢過分看好教育股，
而且新東方在線等抽升後水位偏高，現時追入已遲。
　　黃偉康亦提到，網龍（００７７７）亦有教育概念，近期教育行業鬆綁下，網龍有相同概念
同時又非教育機構故風險較細，ＰＥ低而且去年業績有增長，建議現價買入，上望２０元水平。
（ｈｃ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/06/2022
《午市前瞻》恒指百天線前借勢調整 專家指炒教育股不如吼網龍
人氣文章財經熱話13/06/2022
【強勢股攻略】新特能源逆市強勢破位　估值仍吸引？
人氣文章大行報告13/06/2022
【大行炒D乜】麥格里唱淡舜宇「跑輸大市」　目標價削至86.6元
人氣文章開市Good Morning13/06/2022
溫傑料聯儲局未來三個月各加息半厘　恒指本周20600點見支持
人氣文章財經熱話13/06/2022
【陶觀天下】通脹又創高峰　政策同趨激進
人氣文章財經熱話13/06/2022
【虛幣世界】美CPI數據較預期高，美股及加密貨幣雙跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金