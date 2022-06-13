【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒２億人幣，買美團沽中芯

《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指低開６４３點，報２１１６２點。最高跌４８６點報
２１３２０點，最低跌８１２點報２０９９３點。恒指收報２１０６７點，跌７３８點或
３﹒３９％。
按額度計算，北水全日淨流入６６﹒２億元人民幣，增加２８﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、協鑫科技（０３８００）；淨賣出最
多的依次是中芯國際（００９８１）、藥明生物（０２２６９）、比亞迪電子（００２８５）。
主板成交１５９３﹒９２億元減少１１﹒６％。其中港股通成交３６４﹒５億元，佔總成交
２２﹒９％。
＊四藍籌新貴獨中芯保不失＊
恒指服務公司於５月２０日季檢後，宣布加入４隻藍籌新貴，分別是東方海外
（００３１６）、中升集團（００８８１）、中芯國際（００９８１）及中國宏橋
（０１３７８）。四隻藍籌新貴今天開市皆跌。收市中國宏橋（０１３７８）跌３﹒６％，報
９﹒３元；；東方海外（００３１６）跌１﹒８％，收報２３１元；中升（００８８１）跌
２﹒６％，收報５８﹒４元，中芯（００９８１）最低曾跌至１８﹒２元，但收市重上
１８﹒８６元，無升跌。
美團跌６﹒４６％報１８８﹒２元，北水淨買入６﹒３億元；騰訊控股跌４﹒８９％報
３７７元，北水淨買入５﹒７億元；協鑫科技升０﹒６％報３﹒３５元，北水淨買入５﹒４億元
。
中芯國際無升跌報１８﹒８６元，北水淨賣出１﹒８億元；藥明生物跌５﹒８％報６５元，
北水淨賣出１﹒１億元；比亞迪電子跌４﹒１％報１９﹒６４元，北水淨賣出０﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ６﹒３３
騰訊控股 （００７００） ５﹒７０
協鑫科技 （０３８００） ５﹒３６
新東方在綫 （０１７９７） ４﹒９９
中國海洋石油 （００８８３） ４﹒５２
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中芯國際 （００９８１） －１﹒８４
藥明生物 （０２２６９） －１﹒０９
比亞迪電子 （００２８５） －０﹒４４
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