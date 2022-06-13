《美元走勢－羅明立》預期貨幣政策進一步收緊，非美貨幣全面下滑

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒６６ １３５﹒１９ １３４﹒４９

歐元╱美元 １﹒０４８６ １﹒０４９６ １﹒０４７６

英鎊╱美元 １﹒２２６３ １﹒２３００ １﹒２２５３

美元╱瑞郎 ０﹒９８９６ ０﹒９９００ ０﹒９８８２

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８４９９ ７﹒８４８８

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《美元走勢》美國５月消費物價指數按年增長８﹒６％，再創逾４０年以來新高，核心數據

則繼續回落，但就高過預期；至於６月密西根大學消費者信心指數初值則由５８﹒４大幅下挫至

５０﹒２。美國總統拜登表示會盡一切辦法來壓低美國物價，投資者開始預期聯儲局在９月的會

議上將繼續加息０﹒５％以打擊通脹。美股下挫而美匯及金價就造好。

預期貨幣政策要進一步收緊，刺激美匯指數漲至１０４﹒５０水平，非美貨幣全面下滑，連

就業數據理想的加元亦未能免避。市場認為歐洲央行未來兩次加息的利好因素已基本被消化，而

歐洲跟俄羅斯的關系持續惡化將繼續影響區內經濟，歐元跌穿１﹒０５，或將考驗１﹒０３５０

。英鎊失守１﹒２４後跌勢加劇，低見１﹒２２６０，可能要下試５月１３日的低位

１﹒２１５５。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０５５０ １﹒０３８０ １﹒０６００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 買入加元 １﹒２８７０ １﹒２７５０ １﹒２９１０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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