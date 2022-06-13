  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2022 15:00

《美元走勢－羅明立》預期貨幣政策進一步收緊，非美貨幣全面下滑

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３４﹒６６　１３５﹒１９　１３４﹒４９
　　歐元╱美元　１﹒０４８６　１﹒０４９６　１﹒０４７６
　　英鎊╱美元　１﹒２２６３　１﹒２３００　１﹒２２５３
　　美元╱瑞郎　０﹒９８９６　０﹒９９００　０﹒９８８２
　　美元╱港元　７﹒８４９８　７﹒８４９９　７﹒８４８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國５月消費物價指數按年增長８﹒６％，再創逾４０年以來新高，核心數據
則繼續回落，但就高過預期；至於６月密西根大學消費者信心指數初值則由５８﹒４大幅下挫至
５０﹒２。美國總統拜登表示會盡一切辦法來壓低美國物價，投資者開始預期聯儲局在９月的會
議上將繼續加息０﹒５％以打擊通脹。美股下挫而美匯及金價就造好。
　　預期貨幣政策要進一步收緊，刺激美匯指數漲至１０４﹒５０水平，非美貨幣全面下滑，連
就業數據理想的加元亦未能免避。市場認為歐洲央行未來兩次加息的利好因素已基本被消化，而
歐洲跟俄羅斯的關系持續惡化將繼續影響區內經濟，歐元跌穿１﹒０５，或將考驗１﹒０３５０
。英鎊失守１﹒２４後跌勢加劇，低見１﹒２２６０，可能要下試５月１３日的低位
１﹒２１５５。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０５５０　１﹒０３８０　１﹒０６００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　買入加元　１﹒２８７０　１﹒２７５０　１﹒２９１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/06/2022
【內險回暖？】摩通指內險股最壞時間已過　惟平保轉勢言之尚早？
人氣文章財經熱話13/06/2022
《午市前瞻》恒指百天線前借勢調整 專家指炒教育股不如吼網龍
人氣文章財經熱話13/06/2022
【強勢股攻略】新特能源逆市強勢破位　估值仍吸引？
人氣文章大行報告13/06/2022
【大行炒D乜】麥格里唱淡舜宇「跑輸大市」　目標價削至86.6元
人氣文章開市Good Morning13/06/2022
溫傑料聯儲局未來三個月各加息半厘　恒指本周20600點見支持
人氣文章財經熱話13/06/2022
【陶觀天下】通脹又創高峰　政策同趨激進
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金