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13/06/2022 10:39

【紓困措施】陳茂波下午３時半公布第二階段消費券計劃詳情

　　《經濟通通訊社１３日專訊》財政司司長陳茂波將於今日下午３時３０分舉行記者會，公布
今年第二階段消費券計劃詳情。
　　政府資訊科技總監林偉喬及財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲亦會出席
記者會。（ｂｉ）
　　

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