【新冠肺炎】翰林軒第２座１４人違強檢公告，兩人被罰款１萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》中西區民政事務處聯同警方及衞生署人員，到早前被納入強檢
公告的堅尼地城翰林軒第２座，進行執法行動，共檢查約２３０名受檢人士的檢測報告，其中
１４人違反強制檢測公告。
政府已向他們發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中２人處定額罰款
１萬元。政府強調，不遵從強制檢測令即屬犯罪，可處第五級罰款、即５萬元及監禁６個月。
（ｂｉ）
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