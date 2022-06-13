【新冠疫苗】港府認可埃及等４國疫苗接種，本周三起實施

《經濟通通訊社１３日專訊》政府今日公布，已與巴林、多米尼加共和國、埃及和毛里求斯

政府完成商討，將認可該等地區發出的疫苗接種紀錄，作為曾於海外地區逗留的抵港人士的認可

疫苗紀錄。相關安排將由本周三（１５日）凌晨零時起實施。

由６月１５日凌晨零時起，持有由巴林、多米尼加共和國、埃及或毛里求斯相關主管當局發

出並符合指定格式疫苗接種紀錄的人士，可從海外地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為

列於政府「就指明用途認可２０１９冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，要求曾逗留任何海外地區的人士，必須已完成

疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港。認可疫苗接種紀錄包括由（１）香港發出的疫苗

接種紀錄、（２）由內地或澳門當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件、（３）由經

世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出的疫苗

接種紀錄或認證文件、（４）香港與當地政府達成認可安排而由當地相關主管當局或認可機構發

出的疫苗接種紀錄或認證文件，或（５）香港與某機構達成認可安排而由該機構發出的疫苗接種

紀錄。

政府會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討。當政府與這些地區陸續達成認可

安排後，將更新名單。（ｂｉ）

