【企業盈警】新世紀集團料去年虧損收窄至不多於１００萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》新世紀集團（００２３４）公布，集團預期截至３月３１日止
年度虧損不多於約１００萬元，去年同期為虧損約５７００萬元。
虧損大幅度減少乃主要因郵輪之重估虧損減少５５００萬至約１２００萬元及投資物業之公
平價值收益約１７００萬元。（ｃｗ）
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