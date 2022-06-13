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13/06/2022 17:25

【夜期時段】即月期指報２０８７５點，跌１８點，低水１９３點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９０７點，升１４點，低水
１６１點，最新報２０８７５點，跌１８點，低水１９３點，合約成交１０５１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７２５５點，跌１點，低水８６點，最新報７２５６點，無
升跌，低水８５點，合約成交７５４張。

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