《匯思－余偉文》金管局計劃未來３年分階段提升ＣＭＵ系統

《匯思》金管局一直致力維持香港國際金融中心的領先地位，我們除了不時「瞻前」推出緊

貼國際金融發展潮流的新政策和新產品，也會「顧後」提升現有的金融基建，以保持香港金融業

長遠的競爭力。



＊未來三年分階段提升ＣＭＵ系統＊



為支持香港債券市場的發展，財政司司長在今年２月發表的《財政預算案》中宣布，把債務

工具中央結算系統（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｍｏｎｅｙｍａｒｋｅｔｓ Ｕｎｉｔ，ＣＭＵ）發展成

為亞洲主要的國際中央證券託管平台（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｅｎｔｒａｌ

Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｙ ＩＣＳＤ）。為此，金管局將會進一步把

ＣＭＵ市場化，於未來三年分階段提升ＣＭＵ系統，優化這個為香港金融業服務超過３０年的優

質金融基建，提供安全、可靠、高效的跨境交易、結算、交收及託管服務，從而促進內地與國際

金融市場的接軌，並進一步鞏固香港國際金融中心地位。

ＣＭＵ是本地重要的中央證券託管平台。自１９９０年成立以來，便一直與香港金融市場同

步成長，支持香港債市的發展。ＣＭＵ的定位由最初僅為外匯基金票據及香港政府債券提供發行

、交收及結算服務，拓展至為在香港發行的港元及外幣債券，提供多幣種結算、交收及託管服務

。ＣＭＵ早於１９９４年便開始與國際及區內系統建立聯網，使其服務範圍及對象更多元化。時

至今日，不論是香港特別行政區政府發行的債券（例如近日發行的政府綠色零售債券）、以及由

人民銀行、財政部在香港發行的央行票據或人民幣債券，都是由ＣＭＵ一手包辦。內地市政府及

企業亦通過ＣＭＵ在香港發行人民幣債券。截至２０２１年底，存放於ＣＭＵ在香港發行的債券

總額超過２萬億港元。



＊債券通開通後，ＣＭＵ互聯互通角色更形吃重＊



債券通於２０１７年開通之後，為香港債券市場注入新動力，ＣＭＵ互聯互通的角色更形吃

重。ＣＭＵ成功實現內地與國際慣例接軌，不論是國際或內地投資者，都可以用自己最熟悉、最

便利、最信賴的方式進行結算，大大降低跨境買賣的結算成本。債券通已吸引全球３６國家和地

區，共３５００多間機構投資者參與，成功地把投資者「引進來」內地金融市場。截至２０２２

年４月，債券通日均成交額超過３１０億元人民幣，境外投資者通過ＣＭＵ持有內地在岸債券總

值超過８０００億元人民幣。２０２１年９月債券通「南向通」亦正式開展，為內地機構投資者

提供便捷、高效及安全的通道，透過香港市場靈活配置境外債券資產，協助內地投資者「走出去

」。

近年來，亞洲國際債券市場一直大幅增長，每年發行的跨境債券由２００６年的１０７０億

美元增長了六倍以上，到２０２１年達到６１４０億美元。香港作為區內的國際金融中心，在亞

洲債市亦佔重要一席。根據國際資本市場協會（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ

Ｍａｒｋｅｔ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，ＩＣＭＡ）統計，２０２１年香港安排了３４％的

亞洲國際債券發行，而美國、英國和新加坡分別佔２２％、１７％和５％。

雖然亞洲債市活躍，可是亞洲市場一直缺乏規模媲美歐洲的ＩＣＳＤ。這個市場缺口，加上

區內債券市場方興未艾，正好成為ＣＭＵ市場化的契機。我們將會全面提升ＣＭＵ的系統及服務

，積極把握市場脈博，吸引內地企業和機構參與香港的債券市場，以及加強推廣香港作為債券中

心的地位。在現有的良好基礎上，ＣＭＵ將精益求精，未來三年分階段落實以下三項升級工作。



＊（一）提升效益，加強風管＊



ＩＣＳＤ的其中一個賣點是抵押品管理。用戶能夠利用統一整合抵押品，例如存放於

ＩＣＳＤ的債券及其他金融產品，靈活調動及獲取多幣種的流動資金。ＣＭＵ在今年４月１日推

出全新抵押貸款服務，以回購協議方式提供免費即日流動資金（包括港元、人民幣、美元及歐元

） ，希望藉此讓ＣＭＵ成員（包括銀行及非銀行機構） 在債券發行過程中，能更有效管理流

動資金，從而減少因時區不同而產生的資金成本及風險。

另外，我們亦於今年４月１日開始豁免所有新發行債券的存入費用，希望吸引更多發債人利

用ＣＭＵ平台發行債券，尤其綠色和可持續債券及「南向通」項目下合資格的債券。



＊（二）系統升級，自主靈活＊



ＣＭＵ市場化的重點之一，是以用戶體驗為先，提供靈活、優質及切合市場需要的服務。我

們已開展ＣＭＵ系統優化工作，採用最新金融科技提升系統的功能、效率和處理量，並加強與業

界溝通，以了解市場的需求。我們期望透過逐步提升ＣＭＵ系統，用戶將可以按照自己需要，更

靈活地取得債券資訊進行分析，以及更自主地管理其ＣＭＵ帳戶。

我們計劃在今年第三季推出全新的ＣＭＵ網站，讓業界可更方便快捷地查找有用的債市資訊

。此外，為進一步推動業務流程的自動化和電子化，我們計劃在２０２３年開發全新用戶介面及

報表工具，並會推出新的開放應用程式介面（開放ＡＰＩ）。

ＣＭＵ市場化的「重頭戲」是在２０２５年推出全新平台，不但讓用戶可以更靈活地管理帳

戶及進行交收，我們並會提供更全面抵押品管理，支持２４小時運作，有助用戶加強流動資金管

理。



＊（三）跨網聯通，盡在ＣＭＵ＊



ＣＭＵ要由本地平台升級成為國際級的ＩＣＳＤ，另一個重要的工作是聯通多個地區的中央

證券託管平台，以提供跨境結算、託管及離岸債券發行的服務。隨著２０１７年債券通的開展，

ＣＭＵ已經成功發揮「超級聯繫人」的優勢，向ＩＣＳＤ邁進一步。我們將會繼續優化債券通的

對接工作，除了去年成功對接了內地人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）以支持「南向通」交易，

我們將於今年第三季加強與內地中央證券託管機構的自動化對接，以便利債券通的日常操作。

金管局亦將會進行更積極的市場推廣，以吸引更多國際及內地發債人來港進行債券業務，並

探討與更多不同地區建立跨境聯網，讓內地投資者可以通過ＣＭＵ持有香港以外的國際債券，實

現全球資產配置，以及吸引更多國際投資者通過ＣＭＵ投資內地債市，加強內地與國際的市場連

繫，支持國內國際雙循環。

羅馬非一日建成，要打造一個世界級金融基建，過程定必漫長艱鉅。金管局團隊將繼續與業

界保持密切溝通，留意市場最新趨勢，與時並進，適時調節及增加ＣＭＵ各項功能，為香港債券

市場開拓更遼闊格局，為香港經濟創造更豐盛未來。



香港金融管理局

總裁

余偉文

２０２２年６月１３日

