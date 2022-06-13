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即市新聞

13/06/2022 19:27

《再戰明天》美國公布生產者物價指數，英國公布失業率

　　《經濟通通訊社１３日專訊》英國公布失業率，及美國公布生產者物價指數（ＰＰＩ），料
為周二市場焦點。

＊世貿部長日內瓦進行貿易談判＊

　　各國重要經濟活動方面，世貿成員國部長將齊集日內瓦，就漁業、農業和衛生等一系列領域
的全球貿易協議進行談判。
　　數據方面，周二本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季房價指數；５月ＮＡＢ　企業信心
指數。本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布４月產能利用率；４月工業生產。本港時間
２：００ｐｍ，英國公布５月失業率。同一時間，德國公布５月消費者物價指數（ＣＰＩ），月
率升幅料由０﹒８％擴大至０﹒９％，年率升幅料由７﹒４％擴大至７﹒９％；５月批發物價。
　　本港時間４：３０ｐｍ，香港公布第一季工業生產；第一季生產者物價指數。本港時間
８：３０ｐｍ，美國公布５月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒５％擴大至０﹒８％，年率升
幅料由１１％收窄至１０﹒８％。

＊德國公布ＣＰＩ＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：中科天元（０１１５６）、美亨（０１８９７）、世茂服
務（００８７３）、興勝創建（００８９６）等。

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