《再戰明天》美國公布生產者物價指數，英國公布失業率

《經濟通通訊社１３日專訊》英國公布失業率，及美國公布生產者物價指數（ＰＰＩ），料

為周二市場焦點。



＊世貿部長日內瓦進行貿易談判＊



各國重要經濟活動方面，世貿成員國部長將齊集日內瓦，就漁業、農業和衛生等一系列領域

的全球貿易協議進行談判。

數據方面，周二本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季房價指數；５月ＮＡＢ 企業信心

指數。本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布４月產能利用率；４月工業生產。本港時間

２：００ｐｍ，英國公布５月失業率。同一時間，德國公布５月消費者物價指數（ＣＰＩ），月

率升幅料由０﹒８％擴大至０﹒９％，年率升幅料由７﹒４％擴大至７﹒９％；５月批發物價。

本港時間４：３０ｐｍ，香港公布第一季工業生產；第一季生產者物價指數。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布５月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒５％擴大至０﹒８％，年率升

幅料由１１％收窄至１０﹒８％。



＊德國公布ＣＰＩ＊



在本港，明日公布業績的公司有：中科天元（０１１５６）、美亨（０１８９７）、世茂服

務（００８７３）、興勝創建（００８９６）等。

