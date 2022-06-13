【新冠肺炎】本港新增７３７宗確診，１０４宗屬輸入個案

《經濟通通訊社１３日專訊》本港今日新增７３７宗確診，當中３０５宗屬核酸陽性、快測

陽性經核酸檢測覆核有４３２宗，今波疫情累計達１２０﹒７萬宗確診。

另外，今日錄得１０４宗輸入個案，有５４宗在抵港時發現陽性，４１宗個案在檢疫酒店發

現，９宗在完成酒店檢疫期後檢測陽性。（ｓｌ）

