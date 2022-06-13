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13/06/2022 17:34

【紓困措施】以拍住賞領取消費券享５Ｇ體驗包及Ｅｄａｎ收藏套裝

　　《經濟通通訊社１３日專訊》香港電訊（０６８２３）公布，旗下Ｔａｐ　＆　Ｇｏ「拍住
賞」推出２０２２年（第二階段）消費券計劃獨家獎賞，現有及新用戶以Ｔａｐ　＆　Ｇｏ「拍
住賞」領取２０２２年（第二階段）消費券均可專享Ｔａｐ　＆　Ｇｏ「拍住賞」ｘ　Ｅｄａｎ
限定：ｃｓｌ　５Ｇ體驗包及「Ｅｄａｎ收藏套裝」。
　　ＨＫＴ　Ｐａｙｍｅｎｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ替任行政總裁陳厦蒂表示，Ｔａｐ　＆　Ｇｏ很
高興繼續參與２０２２年（第二階段）消費券計劃，全力支持政府振興本地經濟。今次除了再度
邀請到Ｅｄａｎ拍攝宣傳片外，更設計了一系列Ｅｄａｎ簽名版限量禮品，讓所有Ｔａｐ　＆　
Ｇｏ用戶都可獲得額外獎賞。Ｔａｐ　＆　Ｇｏ將會陸續推出更多驚喜獎賞及商戶優惠，讓全港
市民開心消費及盡享電子支付的便利。
　　限定ｃｓｌ　５Ｇ體驗包內附５Ｇ本地流動數據ＳＩＭ卡一張（共３００ＧＢ，每３０日
１００ＧＢ）、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Ｎｏｗ　Ｅ的Ｎｏｗ精選組合、
ＳａｆｅｔｙＮｅｔ、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，名額共１０萬份，先
到先得，送完即止。
　　現有及新用戶推薦３位親友首次成功登記及使用Ｔａｐ　＆　Ｇｏ「拍住賞」領取２０２２
（第二階段）消費券，推薦人可獲限量版「Ｅｄａｎ收藏套裝」１套，先到先得，送完即止。
　　「Ｅｄａｎ收藏套裝」當中包括Ｅｄａｎ收藏卡（１套４款），４張Ｅｄａｎ收藏卡背面可
拼砌出第５張驚喜Ｅｄａｎ造型大收藏卡；Ｅｄａｎ相架１個；Ｅｄａｎ不同甫士造型貼紙１張
；以及Ｅｄａｎ型格造型海報４張。（ｃｗ）

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