【紓困措施】以拍住賞領取消費券享５Ｇ體驗包及Ｅｄａｎ收藏套裝

《經濟通通訊社１３日專訊》香港電訊（０６８２３）公布，旗下Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住

賞」推出２０２２年（第二階段）消費券計劃獨家獎賞，現有及新用戶以Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍

住賞」領取２０２２年（第二階段）消費券均可專享Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住賞」ｘ Ｅｄａｎ

限定：ｃｓｌ ５Ｇ體驗包及「Ｅｄａｎ收藏套裝」。

ＨＫＴ Ｐａｙｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ替任行政總裁陳厦蒂表示，Ｔａｐ ＆ Ｇｏ很

高興繼續參與２０２２年（第二階段）消費券計劃，全力支持政府振興本地經濟。今次除了再度

邀請到Ｅｄａｎ拍攝宣傳片外，更設計了一系列Ｅｄａｎ簽名版限量禮品，讓所有Ｔａｐ ＆

Ｇｏ用戶都可獲得額外獎賞。Ｔａｐ ＆ Ｇｏ將會陸續推出更多驚喜獎賞及商戶優惠，讓全港

市民開心消費及盡享電子支付的便利。

限定ｃｓｌ ５Ｇ體驗包內附５Ｇ本地流動數據ＳＩＭ卡一張（共３００ＧＢ，每３０日

１００ＧＢ）、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Ｎｏｗ Ｅ的Ｎｏｗ精選組合、

ＳａｆｅｔｙＮｅｔ、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，名額共１０萬份，先

到先得，送完即止。

現有及新用戶推薦３位親友首次成功登記及使用Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住賞」領取２０２２

（第二階段）消費券，推薦人可獲限量版「Ｅｄａｎ收藏套裝」１套，先到先得，送完即止。

「Ｅｄａｎ收藏套裝」當中包括Ｅｄａｎ收藏卡（１套４款），４張Ｅｄａｎ收藏卡背面可

拼砌出第５張驚喜Ｅｄａｎ造型大收藏卡；Ｅｄａｎ相架１個；Ｅｄａｎ不同甫士造型貼紙１張

；以及Ｅｄａｎ型格造型海報４張。（ｃｗ）

