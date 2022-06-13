【紓困措施】匯豐ＰａｙＭｅ將就新一輪消費券推４０００萬元獎賞

《經濟通通訊社１３日專訊》政府於今年８月起將分階段發放第二期５０００元消費券，匯

豐表示，匯豐ＰａｙＭｅ非常高興獲選為新一輪消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具之一，

並已準備就緒協助香港市民領取及使用消費券。

匯豐指，ＰａｙＭｅ是本地開發的電子錢包，用戶人數超過２７０萬，將全力配合消費券的

登記及發放，同時會推出總值４０００萬元的獎賞予選擇以ＰａｙＭｅ接收消費券的人士，當中

包括商戶消費折扣券及大抽獎，獎品豐富，參加者有機會贏取豪華電動車或最新電子產品。

匯豐表示，現時全港超過３５０００家網上及實體商戶接受ＰａｙＭｅ付款，當中包括本地

大型電子商貿平台及社區內的小型商戶，數目持續增加，方便市民各適其適使用消費券。

匯豐亦推出了一系列費用豁免及回贈，幫助香港初創企業及中小企把握消費券計劃帶動的零

售商機。合資格的新登記和現有ＰａｙＭｅ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ商戶可享六個月０％交

易費。首次開立商業綜合戶口，並完成註冊ＰａｙＭｅ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ的商戶，有

機會獲得開戶費用全數回贈及３００元獎賞。（ｂｎ）

