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即市新聞

13/06/2022 10:02

【紓困措施】陳茂波：第二階段５千元消費券詳情將於本周公布

　　《經濟通通訊社１３日專訊》財政司司長陳茂波表示，年初的《財政預算案》公布向每名合
資格市民派發合共一萬元的消費券計劃，第二階段的５０００元消費券將在暑假發放，可望為傳
統黃金消費檔期帶來更大的助力，本周政府將公布發放詳情。
　　陳茂波在網誌表示，早前已公布新增兩家儲值支付工具營辦商，令可選擇的營辦商總數增至
　６家，相信他們將有新一輪的宣傳攻勢及優惠吸引客戶，十分希望透過「可以轉會」的市場力
量，讓消費者享受最多的消費優惠，讓消費券發揮更大的槓桿效應，也讓電子支付的發展能更廣
、更闊、更深。他又稱，如果市民選擇「唔轉會」，即沿用上次收消費券的儲值支付工具，便毋
須做任何登記手續。當局會自動核對之前已登記的資料，讓合資格的市民能在指定時間順利收到
消費券。
　　陳茂波指，雖然第五波疫情引致首季市道偏弱，但網上銷售的表現仍見亮麗。過去兩年在電
子消費券推出後，市民以至商戶對電子支付及電子交易的接受及應用程度提升，只要把握好數據
化應用的機遇，就算在經營環境出現逆風時，仍有機會找到新業務增長點。
　　他又表示，消費券令電子支付在消費者及商戶間日趨普及，為加快推動數字經濟發展提供有
利條件，「數字化經濟發展委員會」籌備工作已近尾聲，期待與業界及學術界代表緊密協作，為
本港未來經濟的持續升級轉型，打下重要的起步根基。（ａｃ）

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