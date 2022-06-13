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13/06/2022 10:55

【新冠肺炎】美國ＢＡ﹒４及ＢＡ﹒５個案增加，蕭傑恒憂港壓力增

　　《經濟通通訊社１３日專訊》本港昨日新增８１４宗新冠病毒確診，懷疑
ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒個案再多１６宗。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在電台節
目表示，上月感染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１的美國抵港女子到訪太古城３期麥當勞，之後開始傳播，
至今有近１００宗相關個案，但數目不算多，佔全港確診個案不足２％，相信是由於本港接種第
３針比率已達六成，有非常好的屏障。
　　蕭傑恒表示，比較擔心ＢＡ﹒４及ＢＡ﹒５變種病毒，因為兩種變種病毒除了有
Ｏｍｉｃｒｏｎ及Ｄｅｌｔａ的突變，抵禦疫苗的能力亦比ＢＡ﹒２高出４﹒２倍，更容易突破
疫苗保護，甚至導致再次感染。早前一名在機場停機坪工作的患者感染ＢＡ﹒５，基因排序較接
近美國現時的情況。過去一個星期，當地的ＢＡ﹒４及ＢＡ﹒５個案，由佔總數的７％增至
１４％。他認為本港的風險暫時未算大，但隨著其他地方有愈來愈多個案，相信壓力會愈來愈大

　　蕭傑恒又指，只要出現嚴重或重症的數目，對公共醫療系統不構成很大影響，就無必要收緊
防疫政策。他又預計，本港確診個案每日徘徊在數百宗，甚至可能過千宗，過往零確診的情況，
相信短期內不會出現。（ｈｙ）

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