【紓困措施】政府８月起分階段發放第二期消費券，新增２間營辦商

《經濟通通訊社１３日專訊》財政司司長陳茂波表示，港府今年４月派發首輪５０００元電

子消費券，８月起將分階段發放第二期５０００元消費券，新增兩家儲值支付工具營辦商，包括

ＢｏＣ Ｐａｙ及ＰａｙＭｅ ｆｒｏｍ ＨＳＢＣ，連同原來的４間，包括支付寶香港、八達

通、Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住賞」及ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ，令可選擇的營辦商總數增至

６間，希望營辦商為「搶客」會推出更多優惠，計劃推行至今，新增６６５萬個人用戶，１３萬

商戶。

陳茂波表示，市民可於６月２３日至７月２３日登記領取第二期５０００元電子消費券，而

今次安排大原則是方便運作，並會「鼓勵市民轉會」，因為今次新增加兩家電子支付商。如果市

民不想「轉會」，不用再登記，相信可以方便到部份長者。至於想「轉會」市民，可以上網登記

或更改資料，政府亦會設立臨時服務中心，協助有需要人士登記，屆時會有專人幫手。



＊意圖永久離港不可領消費券，有條件成永久居民可領半額＊



陳茂波又指，第二期消費券合資格人士，須於６月１３日或之前已年滿１８歲，並擴展受惠

範圍，包括「暫時未係」但有資格成為香港永久性居民，例如來港專才、專業人士、企業家、來

港升學人士等，都可獲發半額消費券。

至於永久離港，或者有意圖永久離港的人士，如果在２０１９年６月８日至今年６月１２日

期間，無特別原因而長期不在港的話，就會被視為不合資格領取新一期消費券。當局考慮的因素

包括，相關人士是否申請提早在６５歲之前提取強積金戶口的利益等。（ｈｙ）

