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13/06/2022 16:25

【紓困措施】王學玲：新增２間營辦商不會增加行政費

　　《經濟通通訊社１３日專訊》財政司司長辦公室財政預算案稅務政策組主任王學玲表示，新
增２間儲值工具營辦商不會令政府增加行政費。
　　今次計劃除了八達通外，透過其他５間營辦商領取消費券者亦要分期領取，財政司司長陳茂
波解釋第五波疫情嚴重打擊社會經濟，因此一次過發放消費券以盡快重振經濟，現時為更有效重
振經濟，以及鼓勵市民消費更多，因此６個支付平台都要分期發放。（ｈｙ）

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