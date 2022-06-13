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即市新聞

13/06/2022 16:22

《小傳日記》內房銷量似死魚，疫情未完咪掂住！

　　《小傳日記》魚缸風流咗一輪終於要尋吓底，話就話花旗通脹未見頂，今日係跟嗰邊跌落去
，但係魚缸上個禮拜四強勢爆到上百天線，今日都要趁勢調整，都係借啲意啫！ＡＴＭ跌就不在
話下，但係今日最重傷就係內房佬！
　　話說今日就有好幾隻內房出咗５月盤數，包括藍戰士龍湖（００９６０）、富力
（０２７７７）、億達（０３６３９）、禹洲（０１６２８）、銀城（０１９０２）同龍光
（０３３８０），但係都無一例外全部銷量下跌，其中連最穩陣嘅龍湖，單計５月銷售金額按年
都跌差唔多七成，其餘大部分都跌六至七成不等。
　　所以今日都算係內房「最黑暗日子」之一，全線內房股債雙殺，今朝碧桂園（０２００７）
、旭輝（００８８４）等等嘅美元債都大跌特跌。魚缸入面碧桂園全日最多試過跌超過一成，碧
服（０６０９８）都最多跌過９巴仙。
　　雖然近排阿爺「雨露均沾」，各行各業都有政策出台扶持，而內房就連民企都可以重新發債
集資，但可惜上面樓市已經唔係話谷就谷得起。最新克而瑞發布嘅５月「１００家典型房企融資
總量」為５１９﹒７５億人仔，按年大減五成，反映內房佬喺市況極差之下，對於盤數可謂無心
亦無力。
　　其實都唔難明白，疫情之下個個都搵朝唔得晏，有個錢都留起應付不時之需，邊有可能霎時
攞大嚿錢出嚟買樓。無新資金流入樓市，成個資金流接近乾涸，惡性循環之下內房銷量又有乜可
能高？所以神州疫情一日未完全停落嚟，上面樓市都只會一池死水，炒咩消息都係曇花一現，自
認手腳慢嘅話，內房真係少掂為妙，請請！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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